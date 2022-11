A Fed ezúttal sorozatban a negyedik alkalommal emelt szokatlanul nagy mértékben, és az év eddig eltelt részében már összesen 375 bázisponttal szigorított. Kommunikációjában az Egyesült Államok jegybankja továbbra is szigorú hangvételt ütött meg, s ismét csak az infláció megfékezésének fontosságát hangsúlyozta. A kamatemelési ciklusnak tehát még nincs vége, ez nem kérdés. A bizonytalanság inkább a körül van, hogy decemberben, az idei év utolsó kamatmeghatározó ülésén hogyan dönt a Fed. A 75 bázispont válik az új normává, vagy lassítanak, és valamivel moderáltabb ütemben szigorítanak tovább? A várakozások megosztottak, és maga a Fed sem segített eloszlatni a fenti dilemmát. A november eleji kamatdöntést követő közlemény utalt ugyan arra, hogy a decemberi ülés során figyelembe fogják venni az eddig végrehajtott kamatemeléseket – melyeknek hatása késleltetve jelentkezhet –, s ez a kommentár utalhat akár közelgő lassításra is. Powell elnök viszont inkább arra célozgatott, hogy semmi sincs kőbe vésve, és összességében a korábban vártnál magasabb kamatszinten állhat meg a jegybank. A piac a fentiek alapján lassabb ütemben folytatódó, de hosszabb ideig tartó kamatemelési ciklust kezdett el árazni: úgy tűnik, hogy a kamatok a csúcsukat csak 2023 késő tavaszán érik el 5 százalék fölött. Persze, hogy ténylegesen mi fog történni, azt leginkább a munkaerőpiac állapota és az inflációs fordulat időpontja fogja meghatározni.

A Fed egyik célja ugyanis a munkaerőpiac feszességének enyhítése, akár a munkanélküliség növelésével is.

Mint azt Powell elnök már augusztus végén Jackson Hole-ban jelezte, a megemelkedett kereslet és az elégtelen kínálat „összerendezése”, az infláció megfékezése érdekében akár a gazdaság jelentősebb lassulását, illetve a munkanélküliségi ráta emelkedését is hajlandó bevállalni.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

Ugyanakkor az USA munkapiaca továbbra sem mutatja a nagyobb romlás jeleit. Októberben ismét a vártnál nagyobb mértékben, 261 ezer fővel bővült a mezőgazdasági szektoron kívül foglalkoztatottak száma. S bár a munkanélküliségi ráta 3,5-ről 3,7 százalékra emelkedett, az alaphelyzet még mindig az, hogy sok-sok nyitott állásra kevés munkavállaló jelentkezik. Az aktivitási ráta októberben tovább csökkent, 62,2 százalékra, ami továbbra is jóval a Covid-válságot megelőző szint alatt van. Az eltelt két évben nagyon sokan tehát egyszerűen kivonultak a munkaerőpiacról. Ez pedig nem jó hír a Fednek, de a gazdaság egészének sem. Ha ugyanis az aktivitási ráta magasabb lenne, a cégek könnyebben megtalálnák az alkalmas munkaerőt, s nem feltétlenül kellene ehhez a béreket is egyre magasabbra emelniük. A visszafogottabb bérkiáramlás pedig sokat segíthetne az infláció elleni harcban. Feszes munkapiac mellett viszont nem elrugaszkodott forgatókönyv az, amely szerint olyan magasra kell emelni a kamatot, ami a végén recesszióba dönti a gazdaságot, azaz a vágyott „puha landolás” nem tud megvalósulni. Elnézve az USA gazdaságára vonatkozó folyamatosan romló előrejelzéseket, egyre inkább tartani kell attól, hogy végül ez a kedvezőtlenebb forgatókönyv valósul meg: az inflációt csak számottevő növekedési áldozattal lehet majd megfékezni.

Az Európai Központi Bank (EKB) kommunikációját kevésbé látjuk egyértelműnek.

Európa jegybankja nem kötelezi el magát konkrét lépések mellett, döntéseinek meghozatala során továbbra is elsősorban az adatvezéreltséget hangsúlyozza.

Ez rendkívül bizonytalanná teszi a kamatpálya előrejelzését. Az USA-hoz hasonlítva fontos eltérés, hogy a recessziós kockázatok az eurózónában még erősebbek, miközben az infláció megugrása sokkal inkább a kínálatoldali problémáknak, mintsem az erős belső keresletnek köszönhető. Emellett a munkapiac is sokkal kevésbé feszes, mint az USA-ban. A 10 százalék feletti fogyasztói inflációt elnézve azonban biztosra vehető, hogy az EKB is folytatja a szigort. A maginfláció emelkedése (4,8 százalékról 5 százalékra) azonban már lassabb ütemű volt, így a további 75 bázispontos szigorítás decemberben túlzónak tűnik. Valószínűleg 50 bázisponttal haladnak tovább az év utolsó ülésén, februárban pedig már „csak” 25 bázispontos emelést várunk. A gazdasági teljesítmény csökkenése pedig az inflációnak akár a most vártnál látványosabb lassulását is elhozhatja 2023 második felében, ami nem indikál további monetáris szigorítást.