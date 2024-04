Nemzetközi piacra lépés: a versenyképesség egyik záloga

Még az innovatív magyar vállalkozások többségének is kevés ismerete van arról, hogyan is tudnak nemzetközi szinten is igazán sikeressé válni. A külföldi piacokon való megjelenés nem minden esetben egyszerű, ugyanakkor részben tanulható folyamat, ráadásul ehhez most komoly szakmai segítséget kaphatnak azok az innovatív vállalkozások, amelyek a terjeszkedésben gondolkodnak a NIÜ XPAND programján keresztül.

2024.04.25. 10:00 | Szerző: Bódis László , innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

A magyar gazdaság exportképessége a 2010 óta hozott tudatos gazdaságpolitikai döntések eredményeként kimagasló nemcsak a régióban, de globálisan is: exportunk GDP-hez mért aránya meghaladja a 90 százalékot, a high-tech termékek aránya az exporton belül a világon a 10. legmagasabb (a Global Innovation Index számításai alapján), valamint ma már több mint 15 ezer kis- és középvállalkozás exportál évről évre. Kihívást jelent azonban, hogy a magyarországi mindössze 20 százalékban származik magyar tulajdonú vállalkozásoktól, 80 százalékban a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok tevékenységének köszönhető a KSH adatai alapján. Az innovációs ökoszisztémát vizsgálva pedig megállapítható, hogy a magyar startupok bevételének mindössze harmada származik a külpiacokról, míg Csehországban ez az arány 41, Szlovákiában 73, Izraelben 50 százalék. A feladat adott: a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességében meghatározó szerepet játszhatnak a külpiacokon is sikeres magyar tulajdonú, innovatív vállalatok (ideértve a startupokat is), ezért stratégiai cél, hogy minél több startup és innovatív vállalkozás jelenjen meg sikeresen a külpiacokon magas hozzáadott értékű termékekkel és szolgáltatásokkal. Fotó: Shutterstock Éppen ezért nem véletlen, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) egyik kiemelt fókuszterülete a magyar startupok és innovatív vállalkozások nemzetközi piacra lépésének elősegítése, hiszen a hazai piac szűkössége miatt csak az eredményes külföldi jelenlét segíti a gyors növekedési ütemük hosszú távú fenntarthatóságát. További előnyt jelent, hogy a nemzetközi piac nemcsak új vevőket hozhat számukra, hanem új befektetési lehetőségeket is megnyithat előttük, valamint diverzifikálhatja a vállalatok kockázatait, csökkentve ezzel a regionális vagy iparági piacoktól való túlzott függésüket. A globális terjeszkedés és nemzetközi piacokra való belépés révén a vállalatok képesek kiaknázni az ott kínált egyedi lehetőségeket és erőforrásokat, például alacsonyabb munkaerőköltségeket vagy új technológiai innovációkat. A NIÜ áprilisban útjára indított XPAND programjával a különböző felkészültségi szinten lévő startupoknak és innovatív kis- és középvállalkozásoknak lehetőségük nyílik gyakorlati példákon keresztül megismerni a nemzetközi piacra lépés folyamatát, annak kihívásait és azt is, hogy a különféle országokban milyen sajátosságokra kell odafigyelniük. A vállalkozások számára óriási előnyt jelenthet, hogy az ügynökség támogatásával le tudják rövidíteni és költséghatékonnyá tudják tenni piacra lépésüket. A három szakaszra osztott program első lépése a helyzetfelmérés, ahol kiderül, jelenleg hol tartanak a jelentkező innovatív vállalkozások és milyen feladatokat kell elvégezniük a nemzetközi piacon való megjelenéshez. A második lépésben a vállalkozások gyakorlati és módszertani ismeretekre tehetnek szert, a harmadik lépés pedig a konkrét célpiacokkal (Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Szingapúr, Németország, Kína, Kazahsztán) kapcsolatos tudás elsajátításáról szól. A felkészítési folyamat befejeztével a szigorú kritériumrendszernek megfelelő startupok és innovatív vállalatok lehetőséget kapnak arra, hogy az adott, általuk preferált célpiacokon zajló rendezvényeken, üzleti találkozókon és egyéb szakmai programokon vegyenek részt a Nemzeti Innovációs Ügynökség közreműködésével és támogatásával. A program eredményeként már idén 30-50 magyar tulajdonú startup és innovatív vállalkozás jelenhet meg eredményesen a külpiacokon, ami a magyar gazdaság növekedésének és versenyképességének is záloga.