A pénzügyi szektor klímaügyi imperatívusza

A globális pénzügyi válság óta eltelt évtizedben a pénzügyi rendszer ellenálló képességének erősítését szolgáló mechanizmusokról széles körű vita folyt. Miközben azonban történt valamekkora előrelépés, az is elmondható, hogy a nagymértékben fragmentált megközelítések nem bizonyultak elégségesnek a hosszú távú stabilitás elősegítéséhez.

Nem lehet megmondani, hogy mikor tör ki a következő válság, arról nem is beszélve, hogy az meddig tarthat, illetve mekkora károkat okozhat. Nincs kétség azonban afelől, hogy az előttünk álló kockázatok holisztikusabb megközelítést igényelnek. Ez azt jelenti, hogy a világgazdaság kormányzása terén új víziókról kell megállapodni, és azokat alkalmazni is kell.

Ennek a víziónak alapos és folyamatos változtatásokat kell magában foglalnia a mind koncentráltabb piaci erők kérdésétől az egyre automatizáltabb döntéshozatal ügyéig. Kína felemelkedésével is szükséges foglalkozni, emiatt az országot jobban kell integrálni a világgazdaságot kormányzó testületekbe.

Kezelni kell a növekvő nacionalizmus és izolaci­onizmus kérdését is, ahogy arra Donald Trump amerikai elnök Amerika az első szlogennel fémjelzett politikája, illetve Kínával szembeni kereskedelmi háborúja is rámutatott. Továbbá azt is el kell ismerni, hogy a makrogazdasági – mind a monetáris, mind a fiskális – eszközök hatékonysága jóval korlátozottabb, mint 2008-ban.

Végezetül ennek az új víziónak tükröznie kell egy egyértelmű döntést azzal kapcsolatban, hogy mekkora mértékben vagyunk elkötelezettek az éghajlati és a fenntarthatósági kihívások kezelése terén. A 2015-ös párizsi klímamegállapodás ellenére a világ vezető politikusai továbbra is vonakodnak attól, hogy megtegyék a szükséges lépéseket.

Ha komolyan gondoljuk, hogy egy ellenállóképes rendszert akarunk létrehozni, akkor olyan, erőteljes, rendszerszintű változtatásokra kell törekednünk, amelyek az energia előállításának és fogyasztásának, gazdaságaink finanszírozásának módjait érintik. Ehhez hatékonyan működő vezetésre van szükség. Miközben az államok közötti együttműködés segített néhány klímapolitikai intézkedés meghozatalában, a nemzetközi közösségen belüli növekvő fragmentáció egyértelművé tette ennek a korlátait. Hatékonyabb lenne, ha a civil társadalom és a nagyobb pénzügyi és nem pénzügyi intézmények között koalíció jönne létre a közös célok felé tartó folyamatok vezetésére.

A pénzügyi szektorban különösképpen hiányoznak a megfelelő ösztönzők a klímaváltozás elleni küzdelemhez, mivel a pénzügyi intézmények döntéshozatalát elsősorban a profitszempontok uralják. Ez rövidlátó és tarthatatlan megközelítés. A pénzügyi intézményeknek új ösztönzőkre van szükségük a tevékenységeik, beleértve a befektetési döntéseik átalakításához. Például a portfóliómenedzserek bónuszát részben ahhoz lehetne kötni, hogy a befektetéseik milyen teljesítményt nyújtanak a klímavédelmi mérőszámok alapján.

Nem szükségszerű, hogy ezek a változtatások aláássák a gazdasági növekedést. Éppen ellenkezőleg, sok klímavédelmi megoldás – például a megújuló energiára való áttérés – segíthet munkahelyek teremtésében és a cégek profitabilitásának növelésében.

Az idejétmúlt, szennyező infrastruktúrák helyettesítése modern megoldásokkal az évszázad egyik fő befektetési lehetősége. Ez a profit kérdésénél jóval többről szól. Ahogy az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) legfrissebb jelentése is figyelmeztetett, ha nem történik változás, az a környezet elpusztításához vezet.

Kulcsfontosságú történelmi pillanatban vagyunk, ki kell alakítanunk magunkban az erőteljes lépésekhez szükséges bátorságot és meggyőződést. Nemcsak meg kell valósítanunk a megoldásokat, hanem tesztelnünk és rendszeresen finomítanunk kell őket világos, bizonyítékokon alapuló célkitűzések, mérési szempontok alapján. Csak ekkor tudjuk elérni, hogy a globális stabilitást alátámasztó összes struktúra elegendő ellenálló képességgel rendelkezzen.

Winston Churchill szavainak parafrázisával élve, ha a pusztulás és a jelenlegi állapot fenntartásából a mai viszonyok fenntartását választjuk, akkor abból pusztulás lesz.

