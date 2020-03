Elektromos céges autó: ideje felkészülni a váltásra

Bár napjainkban a belső égésű motorok aránya még 90 százalék feletti, a szakértők szerint öt éven belül 55 százalékra csökken. Az előrejelzések hosszabb távon pedig azt mutatják, hogy tíz éven belül a belső égésű, a hibrid és a tisztán elektromos meghajtások aránya megegyezik majd. (Az Arval cégcsoport Fast forward to electric vehicles tanulmánya szerint – a szerk.)

De nemcsak a kutatások, illetve a mindenki számára látható masszív gyártói erőfeszítések vetítik előre a benzines motorok és a dízelmeghajtás arányának csökkenését, hanem az Európai Unió hosszú távú klímavédelmi intézkedései is ezt sürgetik. Ennek megfelelően a kevésbé környezetbarát hajtásláncok költségvonzata emelkedni fog.

Ezzel szemben a hihetetlen tempóban fejlődő technológiának és az egyre nagyobb lefedettségű töltőinfrastruktúrának köszönhetően a tisztán elektromos járművek teljes üzemeltetési költsége csökkenni fog.

A tagországi szabályozások további lökést adhatnak ennek az önmagában is erőteljes trendnek:

Magyarországon például már az idén tavasszal megérkezhet az újabb támogatási rendszer, amely várhatóan a flották tekintetében is tartalmaz majd ösztönzőket.

Nem mellesleg a fenntarthatóbb, környezetbarátabb megoldások reputációja napról napra stabilabb: a legfontosabb alapelveket már a céges flották kialakításakor is egyre jobban figyelembe veszik.

Nem vitás tehát, hogy az autóipar alapjaiban változik meg, az átállás várakozásaink szerint 2020 folyamán fel is gyorsul majd. Ez pedig már középtávon hatni fog a vállalati gépjárműparkok kialakítására.

Bár a belső égésű motoros járművek továbbra is relevánsak maradnak számos cégprofil számára, egyre nagyobb lesz a tisztán elektromos meghajtás létjogosultsága, és ehhez a trendhez a flottakezelői piacnak is fel kell zárkóznia. És nem jövőre vagy két év múlva, hanem már most.

De hogyan lehet okosan levezényelni egy ekkora léptékű átállást? Csakis adatalapon: ma már a szakmai diskurzusban mindennapos téma az adatvezérelt flottaoperáció és a rendkívüli előnyei.

Nemcsak a járműpark kezelése egyszerűsödik, gyorsul, automatizálódik általa, de a vállalatok is átfogóbb képet kaphatnak a használati szokásokról, mikro- és makroszintű mintákról, sőt, az egyéni felhasználói elégedettségről és az üzemeltetés teljes költségéről. Mindez pedig az eddigieknél is heterogénebb flottaösszetételt eredményezhet.

Az iparági szereplőknek olyan értékelési rendszereket kell kidolgozniuk, amelyek hatékonyan, fokozatosan, a cég tevékenységére, pénzügyi és infrastrukturális lehetőségeire és nyitottságára szabva viszik véghez ezt az átmenetet.

Mindezt pontos, szükség esetén az egyének szintjén vagy akár szezonálisan kidolgozott cégautó-stratégiák segítségével, az ügyfelet lépésről lépésre vezetve kell megtenni.

Az értékelési rendszerekhez pedig célzott ösztönzőket és a vezetéstechnikán túlmutató edukációt kell társítani. Késlekedni tehát nem lehet, és tevékenyen kell részt vállalnunk az elektromos autók forradalmában, hiszen nemcsak a tisztább környezet, hanem ügyfeleink és végső soron saját magunk, a flottakezelői szektor jóléte és hatékonysága a tét.