Fenntarthatóság a befektetésekben, új szabályozás

Az Európai Parlament és Tanács 2019-ben fogadta el a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendeletét (SFDR), a rendelkezések 2021. március 10-től lépcsőzetesen lépnek hatályba. A jogszabály alapvető célja pénzügyi piaci termékek és szolgáltatások kapcsán a fenntarthatósági szempontból történő átláthatóság és összehasonlíthatóság biztosítása és a „greenwashing” megakadályozása.

A szabályozás keretei

Az SFDR alapvetően kétféle szereplőt (együtt szolgáltatókat) különböztet meg, amelyekre különböző elvárások vonatkoznak. Egyrészt a pénzügyi piaci szereplőket, akik a pénzügyi termékeket kínálják – ilyenek például a befektetési terméket kínáló biztosítók, befektetési alapkezelők, portfóliókezelést nyújtó hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások. Másrészt a pénzügyi tanácsadókat, akik az ilyen termékekkel kapcsolatban befektetési vagy biztosítási tanácsokat nyújtanak. A három személynél kevesebbet foglalkoztató pénzügyi tanácsadóknak a rendelkezés mentességet biztosít a megfelelés alól.

Intézményi szintű publikációk

Az SFDR két különböző intézményi szintű publikációt vár el, ezek segítenek az ügyfeleknek áttekinteni, hogy az egyes intézmények hogyan viszonyulnak a zöldtermékekhez. Egyrészt a szolgáltatóknak biztosítaniuk kell az átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogyan építik be a fenntarthatósági szempontokat a befektetési döntéshozatali folyamataikba. Ez a kötelezettség független attól, hogy kínálnak-e zöldnek nevezett pénzügyi termékeket, vagy sem.

Ezenfelül a rendelet az átvilágítási politikáik kapcsán is közzétételre, nyilatkozattételre kötelezi a pénzügyi piaci szereplőket. Az 500 főnél többet foglalkoztató piaci szereplőknek 2021. június 30-tól publikálniuk kell annak az átvilágítási politikának a részleteit, amellyel döntéseik fenntarthatóságra gyakorolt hatását vizsgálják. Ennek kötelező részei például a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló politikákra vonatkozó információk; a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és az ezekkel kapcsolatban hozott vagy tervezett intézkedések leírása; hivatkozás a felelősségteljes üzleti magatartási kódexeknek és az átvilágításra, valamint a jelentéstételre vonatkozó sztenderdeknek való megfelelésre.

Az 500 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezetek deklarálhatják, hogy befektetési döntéseikben nem veszik figyelembe a fenntarthatósági szempontokat, ebben az esetben ezt kell megindokolniuk, és nyilatkozniuk kell arról, hogy tervezik-e, és ha igen, mikor, beépíteni a fenntarthatósági szempontok vizsgálatát a befektetési döntéseikbe. Ha nem így járnak el, akkor ugyanaz a kötelezettség vonatkozik rájuk, mint a nagyokra.

Termékszintű publikációk

A termékszintű közzétételek a zöldbefektetések iránt (is) érdeklődő ügyfelek megalapozott befektetési döntéseihez elengedhetetlenek, ezért az SFDR ezt is szabályozza. A szolgáltatóknak a szerződéskötést megelőzően az ügyfelek rendelkezésére kell bocsátaniuk, hogy a befektetési döntéshozatal során mennyiben veszik figyelembe a fenntarthatóságot, ez milyen hatással lehet a hozamra, illetve, ha a termék nincs kitéve fenntarthatósági kockázatnak, akkor ennek pontosan mi az oka.

A pénzügyi piaci szereplőknek 2022 decemberétől termékszinten azt is közzé kell tenniük, hogy a termék befektetéseinél miként veszik figyelembe a fenntarthatósági hatásokat (azaz pénzügyi termék esetében figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat). Ha ilyenek nem relevánsak a termék kapcsán, akkor ezt minden egyes terméknél külön indokolni kell.

Azoknál a termékeknél, amelyek esetében a pénzügyi piaci szereplő kifejezetten ESG vagy fenntartható termékként ajánl vagy kínál valamit, be kell mutatni, hogy az ESG, vagy más fenntarthatósági jellemzők pontosan miért és hogyan teljesülnek, és hogyan járul hozzá a termék a vállalt zöldcélok eléréséhez. Ezeket az információkat a szerződéskötést megelőzően kell az ügyfeleknek átadni. A zöldtermékekről a pénzügyi piaci szereplőknek rendszeres publikációt is kell készíteniük, amelyben a termék által szolgált fenntarthatósági célok megvalósulásának nyomon követését kell biztosítaniuk. Ezeket az információkat várhatóan a szereplőknek nem (csak) saját maguknak kell majd értékelniük, hiszen a termék előállítóinak is lesznek közzétételi kötelezettségeik, amelyek alapján a fenti információkat a forgalmazók az ügyfelek rendelkezésére tudják majd bocsátani.

Következő lépések

Az SFDR csupán egy az európai jogalkotók és az MNB számos intézkedése közül, amely a pénzügyi szektor egészét a fenntarthatóság irányába hivatott terelni, biztosítva az átláthatóságot, az összehasonlíthatóságot, a nyomonkövethetőséget, valamint támogatva a felelősségteljes és hosszú távon fenntartható befektetési igényeket. A környezettudatos befektetések erősítése érdekében a MiFID rezsim termékirányítási folyamatának (PGP) szempontrendszere is kiegészül a fenntarthatósági szempontokkal.

A fenntarthatósági szabályoknak való megfelelés nemcsak felügyeleti elvárás – hiszen ezzel kapcsolatban az ügyféloldalon is teljes paradigmaváltás zajlik az utóbbi években –, hanem olyan üzleti kérdés is, amely jelentős hatást gyakorolhat a hosszú távú eredményességre.