Négy autógyártó beszállítója lett a Bridgestone Tatabánya

A tavalyihoz hasonlóan jó évet zár a Bridgestone Tatabánya: befejezte tízezer négyzetméteres raktárának építését, kétmillió eurós beruházással 600 ezer abroncsra növelte raktárkapacitását. Mintegy 25 százalékkal emelte éves árbevételét, és vezető hazai és nemzetközi autógyárak közvetlen beszállítója lett. A vállalat ügyvezetője, Topolcsik Melinda jövő évi terveiről is beszélt.

Mozgalmas évet zárt a Bridge­stone. Mit valósított meg 2018-ban?

Már 2017-ben átadtuk a második gyárunkat, amelybe mesterséges intelligenciával rendelkező abroncsgyártó gépeinket és egyéb új technológiákat telepítettünk. Részben erre vezethető vissza, hogy árbevételünk az előző évi 47 százalék után ismét nőtt, ezúttal csaknem 25 százalékkal. Elkészült a következő nagyberuházásunk első ütemeként a 10 ezer négyzetméteres raktárunk, valamint az oktatói és látogatóközpontunk. A 2017-ben megszerzett minősítéseinknek köszönhetően tavaly a BMW, az Audi, a Volkswagen csoport és a Mercedes közvetlen beszállítójává váltunk. Stratégiánkkal összhangban igyekszünk ott értékesíteni, ahol egyben gyártunk is. Az a célunk, hogy a tatabányai gyárunk termékeinek akár a 40 százalékát is közvetlenül az autógyáraknak adjuk el. Dolgozóink száma kétszáz fővel 1200-ra nőtt 2018-ban.

Milyen változásokat hozott a munkafolyamatok említett automatizálása és a mesterséges intelligencia használata?

A hagyományos abroncsgyártó gépekhez képest az automaták több mint 40 százalékkal hatékonyabbak, így ennyivel többet tudnak gyártani. Az anyagmozgatásunk, sőt a teljes belső logisztikánk is automatizált. A mesterséges intelligencia (MI) azáltal hozott minőségi változást, hogy a gép tanul, folyamatosan fejleszti önmagát. Tizenöt százalékkal stabilabban gyártunk, vagyis egyenletesebb minőséget állítunk elő. A gyártást a sok tárolt adatnak köszönhetően folyamatosan fejlesztjük. Az MI-vel működő abroncsgyártó gépünk a Bridgestone saját fejlesztése. Japánban 2016 óta használják, 2017-ben nemzetközi abroncsipari innovációs díjat is kaptunk érte, ezzel egy időben pedig már a tatabányai üzemünkben is legyártottuk rajta az első abroncsot.

Az elmúlt tíz évben három nagy beruházást és a negyedik első ütemét valósítottuk meg. Ezek összesen 128,6 milliárd forintba kerültek, de tetemes, 5,1 milliárd forintos állami támogatást is kaptunk hozzájuk. Épp a napokban számoltuk ki, hogy az elmúlt tíz évben kapott állami támogatásnak több mint a tízszeresét költöttük el csak helyi beszerzésekre, és akkor nem nézzük még az adókat és a járulékokat. Vagyis nagyon sokat forgattunk vissza a gazdaságba, miközben széles, több mint 750 magyar cégből álló beszállítói hálózattal dolgozunk.

Melyek a főbb idei terveik?

Tovább bővítjük a kapacitásainkat annak érdekében, hogy 2020-ban már 7,2 millió abroncsot gyárthassunk, a mostaninál napi 2300 abronccsal többet. Az idén indul az ehhez szükséges gépek telepítése és az új munkatársak felvétele. Új termékeket vezetünk be a piacra. Míg tavaly egy vizes úton is kiválóan tapadó nyári abronccsal, továbbá egy vizes és havas úton is kiváló, négy évszakos abronccsal bővítettük a kínálatunkat, ebben az évben egy téli abroncs lesz az újdonság. A legtöbb abroncsunk elérhető lesz DriveGuard defekttűrő változatban is.

A munka törvénykönyvének módosítása hoz majd változást a vállalat életében?

Nem. A termelésben dolgozó kollégák kérésére több mint két éve változtattunk az addigi munkarenden. A bevonásukkal kialakított új munkarend szerint hathavi munkaidőkeretben dolgoznak, 12 órás műszakokban, vagyis három nap munka után három szabadnapot kapnak. Ezen most nem kívánunk változtatni. Természetesen nálunk is túlóráznak egyes kollégák helyettesítések, hiányzások okán, de e munkák kifizetésének a gyakorlata sem módosul. Szintén 2016 végén kialakítottunk egy lépcsőzetes béremelési rendszert, amellyel munkavállalóink bére az egyéni előmenetelüktől függően három év alatt akár 30-40 százalékkal is nőhet. Nagyon figyelünk a kollégáinkra: helyi étkezést biztosítunk számukra, van cafeteriarendszerünk, egészség­biztosítást adunk, megelőző egészségügyi szűréseket tartunk, és sok programot szervezünk számukra. Úgy gondolom, elégedettek. Vannak, akik már tíz éve dolgoznak a cégnél, sok új munkatárs már ajánlás útján érkezik hozzánk. A meghirdetett állásokat is mindig be tudjuk tölteni. Olyan egyedi technológiával dolgozunk, amelynek használata nem sajátítható el néhány hét alatt, ezért is fontos az alacsony fluktuáció. A kollégáinkat folyamatosan képezzük. Nagyon jó alaptudásuk van, így sokkal könnyebben tanulják meg az újdonságok használatát.

Melyek azok a fő nemzetközi piaci trendek, amelyek befolyásolják a Bridgestone fejlődését?

Európában az egyik meghatározó tényező, hogy mindenki az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátásra törekszik, ezért a vevők kisebb ellenállású, nagyobb átmérőjű, vékonyabb abroncsokat kérnek. A másik fontos trend, hogy a négy évszakos gumik egyre népszerűbbek, ezekből a legtöbbet a tatabányai gyárban állítjuk elő. Igaz, ez a teljes termelésünknek még csak néhány százalékát adja, de minden évben duplázódik iránta a kereslet. Egyre népszerűbbek a városi terepjárók, már a SUV-ok teszik ki az újautó-eladások 38 százalékát, ezzel együtt pedig folyamatosan nő a tatabányán előállított abroncsok átmérője is. A következő években az említett DriveGuide technológiával készülő gumik is egyre népszerűbbek lesznek. Ezeknek az oldalfala annyira meg van erősítve, hogy az autó még defekttel is meg tud tenni 80 kilométert, akár óránként 80 kilométeres sebességgel is. Azon dolgozunk, hogy idővel minden termékünk DriveGuide verziója is elérhető legyen.