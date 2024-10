Valami nagyon megváltozik a magyar távfűtésben

Az idei fűtési idényt a múlt évinél sokkal jobb helyzetben indították a magyarországi távhőszolgáltatók, miközben újabb városok távfűtésében jelentek meg megújuló energiahordozók. Orbán Tibor, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (Matászsz) elnöke, egyben a Főtáv távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese a Világgazdaságnak adott interjújában a részletekről, a megoldandó feladatokról is beszélt.

Orbn Tibor: tovább nő a távfűtés népszerűsége/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Energiaellátás szempontjából teljesen rendben várták a hazai távhőtermelők az idei fűtési idényt?

Erre az egyszerű, tömör és egyértelmű válasz: igen.

Javultak az áram- és gázbeszerzés feltételei a termelők számára az előző idényhez képest?

A 2023/2024-es úgynevezett átmeneti gázév központosított földgázbeszerzése után a 2024/2025-ös gázévre ismét a piaci irányba mozdult el a rendszer. Ennek keretei között a távhőszövetség is lefolytatta a már megszokottnak tekinthető közös földgázbeszerzését, amelynek tapasztalatai pozitívak voltak. A tenderre piaci ajánlatok érkeztek, verseny is kialakult, így jóval kedvezőbbek lettek a földgáz vásárlási feltételek, mint az elmúlt két gázévben. A MaTáSzSz a 2025-ös naptári évre is közös beszerzést folytatott le a villamos energia esetében is, szintén pozitív tapasztalatok mellett. Itt is a tender lebonyolításának időpontjában aktuális piaci viszonyok érvényesültek. Összességében kijelenthető, hogy a földgáz és a villamos energia esetében is a tendereken kialakult, a piaci folyamatokat leképező árszintek szignifikánsan alacsonyabbak az előző időszakhoz képest.

Van-e olyan nehézség, kockázat, ami ezen a télen problémát okozhat a távhőszolgáltatásban?

Jelenleg nem látszik ilyen rendszerszintű kockázat. A hazai távhőrendszerek rendelkeznek a kellő tartalékkal, tehát nemcsak energiabeszerzési, hanem műszaki oldalról is stabil fűtési időszak várható.

Mennyire zöldült az előző idényről a mostanira a távhőtermelés?