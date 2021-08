Míg korábban a külföldre utazók mintegy fele kötött utasbiztosítást, idén ez az arány magasabb, meghaladhatja a 60 százalékot is

– mondta a VG-nek Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. Hozzátette, idén nyáron az utazók zöme inkább közeli úti célokat választott, a Netrisk.hu 99 százalékban európai utazási célpontokra értékesített utasbiztosítást.

A kockázatviselést kötők 40 százaléka Horvátországba utazott, 11 százalékuk Olaszországot, míg, tíz százalékuk Görögországot választotta. A fennmaradó 39 százalék egyéb, főként európai úti célokat keresett fel.

Bár a korábbinál többen választottak határokon belüli úti célokat, nem nőtt az ezen utakra kötött biztosítások száma: a Netrisk.hu becslései szerint mindössze a belföldi utazók néhány százaléka élt ezzel a lehetőséggel.

Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Pedig a belföldi utasbiztosításban olyan klasszikus fedezetek szerepelnek, mint a poggyász-, útlemondás biztosítás, vagy éppen gépjármű assistance-szolgáltatás. Emellett olyan egészségügyi problémákkal kapcsolatos térítéseket is nyújt, mint a betegszállítás költsége, a nyaralás megszakítása miatt ki nem használt szállásköltség térítése, vagy éppen az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénz kiegészítés. Összességében a belföldi utakra kötött biztosítások népszerűsége továbbra is jóval elmarad a külföldre szóló biztosításokétól. Az Európán kívülre szóló drágább utazások alacsony aránya, illetve az autós utak túlsúlya az utasbiztosítások átlagdíjában is megmutatkozott a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője szerint.

A nyár első két hónapjában 585 forint volt az egy napra jutó utasbiztosítási átlagdíj, noha a korábbi években ez az érték már megjárta a 600 forint feletti szinteket is.

A díjat csökkentheti a gyermek- és családi kedvezmény, amelyek biztosítónként eltérő feltételekkel vehető igénybe. A kedvezmény mértéke alapvetően az együtt utazó felnőttek és gyermekek számától, illetve a gyermekek korától függ.

Bár kifejezetten koronavírus elleni utasbiztosítás nincsen, a biztosítók többsége beépített olyan, korábban csak elvétve előforduló fedezetet, mint a karanténintézkedések miatti többletköltségek térítése vagy az utazás koronavírus fertőződés miatti lemondása.

Az utazásra készülők 81 százaléka az utasbiztosítás kiválasztásakor figyelembe veszi azt, hogy az milyen jellegű és szintű Covid-19 fedezetet tartalmaz

– derül ki a Netrisk.hu szezon elején készült felméréséből. Az egyéb kiegészítő szolgáltatások közül a 9 évnél fiatalabb, állatútlevéllel rendelkező kutyára, macskára vagy görényre köthető kisállat biztosítást az összes utasbiztosítás 2-3 százalékában választották a Netrisknél a nyár folyamán, amely az állat betegsége vagy balesete miatti gyógykezeléseket téríti 180 ezer forintig.