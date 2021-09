Jelentősen csökken majd a moratóriumban lévők száma – erre számít Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke.

A jelenleg hitelmoratóriumban lévő 1,15 millió adós körülbelül 70 százaléka, nagyjából 800 ezer ember lesz jogosult arra, hogy az október végi lejárta után is a moratóriumban maradhasson.

A Bankszövetség szerint azonban ennél jóval kevesebb azoknak a száma, akik fizetési nehézséggekkel küzdenek, nagyjából az adósok tíz százalékáról van szó. Jelasity Radován szerint azoknak a száma, akik a moratóriumban maradnak majd - miután ez már nem jár automatikusan, hanem kérvényezni kell - inkább ehhez fog közelíteni, vagyis ez alapján számolva várhatóan 100-200 ezer ember marad majd a törlesztési moratóriumban.

A Magyar Bankszövetség keddi sajtótájékoztatóján ismertette 10 pontból álló fenntarthatósági javaslatcsomagját, de a banki aktualitásokról, így a moratórium változásáról is szó esett. Ez utóbbival kapcsolatban hangzott el, hogy a Bankszövetség támogatja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi álláspontját, azaz akinek nincs fizetési nehézsége és képes a törlesztésre, minél előbb lépjen ki a moratóriumból.

A moratórium 2022. júniusi lezárása után is számíthatnak ránk a nehéz helyzetben lévő ügyfeleink. Kérjük, aki tud törleszteni, ne vegye igénybe a moratóriumot. Kötelességünk felhívni a figyelmet, hogy a tartozás a moratórium alatt is kamatozik. Ha valaki meg tudott takarítani, éljen az előtörlesztés lehetőségével. A későbbre áthelyezett teher ugyanis fájdalmasabb lehet

– mondta Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára. A szervezet egyébként a változtatásokról folyamatosan egyeztet a kormánnyal.

Minden ügyfél aki eddig is részt vett, fontos, hogy felelős döntést hozzon a moratórium újabb fázisáról. Ebben támogatjuk őket. Az adósok többségénél nem csökkent a jövedelem, sokkal kevesebben szorulnak rá a moratóriumra, mint korábban. Ezért, aki teheti, mindenképp kezdje el a törlesztést. Lesznek olyan ügyfelek ugyanis, akiknek több évvel meghosszabbodik a futamideje, amely idő alatt kamatozik, végül több százezer, akár több millió forinttal is nőhet a tartozása. Lesz egy modellszámítás is, hogy információt kapjanak az ügyfelek. Lényeges, hogy aki bennmarad, tudja, mennyivel többet és mennyivel több ideig fizet majd vissza. Törés lesz majd a moratóriumban részt vevők számában