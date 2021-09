Diákok százezrei ülnek be ma az iskolapadba

A szülőknek az iskolakezdés jelentős kiadással jár, bár a tankönyvekért egyetlen diáknak sem kell már fizetnie, az ingyentankönyvet 1,2 millió tanuló számára biztosítják, a központi költségvetésnek ez 13,5 milliárd forintjába kerül. A füzetekből, tollakból, tolltartókból összeállított tanszercsomagok ára 10-15 ezer forint is lehet, az iskolatáskák 5-6 ezer forintnál kezdődnek, és 25-30 ezer forintba is kerülhet egy márkás hátizsák. Szükség lehet tornadresszre vagy tornacipőre is, a legolcsóbb íróasztalért pedig 20 ezer forintot kérnek a bútorboltokban.

A közétkeztetésben az iskolai menzákon körülbelül 15 százalékos áremelkedésre kell számítani az új menzarendelet miatt, ezt már nyáron jelezte Gál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke. A 2020-ban megalkotott kormányrendelettel egy új időszámítás indult el a közétkeztetésben, az iskolai menzákon is helyi termelőktől származó ellenőrzött minőségi élelmiszereket lehet csak felszolgálni. Szeptembertől 400-600 forintos ebédárakkal kell számolni az iskolákban, aki pedig napi háromszori étkezést kér gyermekének, az havi 13–20 ezer forint közötti összeget fizethet az étkezésért.