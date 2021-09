Augusztusig 45 összefonódás bejelentését regisztrálták a Gazdasági Versenyhivatal összesítésében, míg tavaly összesen 60, 2019-ben pedig 56 fúziós szándékot jelentettek be Magyarországon. A koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülés jele, hogy a hazai cégek szektortól függetlenül terveznek felvásárlásokat és összeolvadásokat.

A nyár folyamán a legnagyobb hír az volt, amikor augusztus végén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megvásárolta az Elmű-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészeinek 96,7 százalékát.

Fotó: Róka László / MTI

Szeptember 1-jén az MVM Next vette át az egyetemes áramszolgáltatást az Elmű-ÉMÁSZ szolgáltatási területén, miközben a villamosenergia-hálózat fenntartója és üzemeltetője Budapesten és Pest megye legnagyobb részén továbbra is az Elmű lesz. Az E.ON Hungária csoport tagja a villamosenergia-hálózat fenntartójaként szeptembertől két ügyfélszolgálati irodát működtet majd Budapesten és Érden. Májusban a Mészáros csoport jelentette be, hogy egyedüli irányítást szerez az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felett. A céltársaság villamosenergia-elosztói engedélyesként Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, valamint Pest megye egyes részein végez elosztói tevékenységet.

A prémiumügyfelek kiszolgálására a kiskereskedelemben és az autóiparban is történt fúzió: a Pappas Holding a magasabb minőségű járművek magyarországi kiskereskedelmi értékesítését és szervizelését tartalmazó portfóliójának bővítéséhez megvásárolta a Rack Autó Kft.-t, a BMW és a Mini márka egyik magyarországi kereskedőjét és szervizét. A budaörsi és székesfehérvári telephelyen működő Rack Autó Kft. a tulajdonosváltás után is változatlan tevékenységeket végez. A Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság is növelné a forgalmát, ezért olvad össze a kecskeméti Szilvási és Társa Kft.-vel. A Lidlnek a napi fogyasztási cikkeket értékesítő kiskereskedelmi üzlet üzemeltetési jogának megszerzésével a Bács-Kiskun megyei városban két egysége lesz, ahol a Penny és az Aldi már három-három egységet működtet.

Július végén regisztrálták a GVH-nál a Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt. tervezett tőkeemelését. Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. befektetőként és a Zito d. o. o. társfinanszírozóként vesz részt a tranzakcióban, amellyel a vállalatok a húsfeldolgozással és húskészítmény gyártásával és kereskedelmével foglalkozó céltársaság részvényeseivé válnak.

A Japonica Holding Kft. és a Bankmonitor Holding Kft. májusban jelentette be a GVH-nak összefonódási szándékát, amelynek célja a vállalatok közös közvetlen irányításszerzése, valamint a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt MFB Vállalati, Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap közvetett irányításszerzése a Bankmonitor Kft. felett. Szintén május végén jelentették be a Jászai csoporthoz tartozó 4iG Nyrt. tranzakcióját, amellyel egyedüli irányítást szerez a Portuguese Telecommunication Investments Kft. felett a vállalkozás üzletrészei száz százalékának megszerzésével. Ezáltal a Jászai csoport közvetett egyedüli irányítást szerez a Hungaro DigiTel Kft. felett, amely műholdas adatátviteli szolgáltatásokat nyújt, és az IT szolgáltatások egyes szegmenseiben aktív.