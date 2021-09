Emelkedett a laptopvásárlások száma az iskolakezdéssel: az augusztus és szeptember kiemelten forgalmas időszaknak számít laptop vásárlás tekintetében (a karácsony és a Black Friday mellett). A Notebook.hu arról tájékoztatta a VG-t, hogy augusztus 20. és szeptember 20. között átlagosan 25-30 ezer notebookot vásárolnak a magyarok, nagyjából másfélszer annyit, mint egy átlagos hónapban. A tapasztalatok alapján van némi eltérés minden évben pozitív vagy negatív irányba, de ezek mértéke nem számottevő. A Notebook.hu vásárlói körében a 250-300 ezer forint közötti készülékek a legnépszerűbbek, átlagosan 280 ezer forintot költ egy vevő, és főként Asus, Lenovo, és HP márkát választanak. A cég közlése szerint a vásárlóik az alapján választanak készüléket, hogy mennyire gyors, milyen kapacitással, memóriával rendelkezik, illetve milyen a processzora.

Fotó: Shutterstock

Az eMAG és az Extreme Digital augusztusban és szeptember első hetében csaknem ötezer laptopot adott el.

Tavaly ilyenkor a digitális oktatásra készült a lakosság, így nem meglepő, hogy ugyanebben az időszakban nagyjából negyedével több notebookot értékesítettünk Magyarországon. Ha viszont a járvány előtti év azonos időszakához hasonlítjuk a forgalmat, akkor idén több mint 60 százalékkal több gép talált gazdára a két márkánál

– közölte a VG kérdésére az eMAG és az Extreme Digital. Kiemelték, hogy bár a tanítás már megkezdődött, a szeptember későbbi hetei alatt is erős szokott lenni a laptopok értékesítése, így arra számítanak, hogy a mostani szeptember forgalma is erős lesz ebben a kategóriában. Az eMAG-nál és az Extreme Digitalnál a magyar vásárlók idén augusztusban és szeptember első hetében a 200 ezer forintnál olcsóbb laptopokat vásárolták a legnagyobb számban, míg a második legnépszerűbb kategóriának a 200-300 ezer forint közötti típusok számítanak, és mindkét márkánál a Lenovo laptopjai a legkeresettebbek, amelyet az Asus, majd az Acer követ, a negyedik pedig a HP az augusztusi és szeptember eleji forgalmi adatok alapján.

Az iskolakezdés időszakában idén a MediaMarkt-nál a laptopok forgalma nagyjából 20 százalékkal magasabb, mint a tavalyi azonos időszakban – közölte lapunkkal a műszaki áruházlánc. Jelentős emelkedés tapasztalható emellett a tabletek forgalmában is, amely körülbelül 70 százalékkal megugrott a tavalyi évhez képest.

A MediaMarkt vásárlói körében a legnépszerűbb laptopok között nagyon keresettek az Apple (MacBook) és a HP termékei, emellett az Asus, Lenovo, HP, Acer és Dell modellek is jól fogynak. Általánosságban elmondható, hogy nem az olcsóbb, belépő áras laptopok hódítanak, hanem a közepes árfekvésű, 220-250 ezres készülékek.

Fotó: VG

A MediaMarkt azt tapasztalja, hogy a vásárlók érdeklődése a fejlettebb technikai tudás, jobb minőség, prémium márkák irányába mozdult, és igaz ez úgy a notebookokra és tabletekre, mint a kiegészítő termékekre (például perifériás eszközök, routerek, adattárolók). Utóbbiak esetében ugyanis megfigyelhető, hogy a járvány miatti digitális átálláskor a vásárlók leginkább arra koncentráltak, hogy a szükséges eszközöket be tudják szerezni. Most pedig már ezeket inkább komolyabbra, nagyobb tudású, kapacitású készülékekre cserélik. Az is elmondható, hogy a trendeknek a laptopok esetében jóval kisebb szerepe van, mint például a mobiltelefonok esetében, ugyanakkor egyértelműen látható a fentebb említett vásárlói preferenciák elmozdulása a nagyobb tudású készülékek irányába.