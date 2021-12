Több ezer ember hiányzik a marketing- és reklámpiacról, ezért a munkaerőhiány megoldására vagy annak csillapítására egyre több kkv és nagyvállalat bíz meg szabadúszót egy-egy projekttel. Vannak cégek, amelyeknek ez csak ideiglenes megoldás, azért folyamodnak ehhez, hogy ne kelljen visszamondaniuk egy megbízást, amíg nem tudnak felvenni szakembert.

A járvány alatt home office-ba kényszerült munkavállalók megmutatták, hogy nagyon sok munka távolról is tökéletesen elvégezhető, így sok vállalat elkezdett lazábban tekinteni a munkavégzés helyére, és nyitott a szabadúszók felé.

Fotó: Shutterstock

„Másfél éves működésünk során akkorát változott és fejlődött a magyar szabadúszópiac, hogy mi is kénytelenek voltunk alkalmazkodni a változó elvárásokhoz. Már sok ügyfél számára nem elég a minőségbiztosított szabadúszóplatformunk, amelyen találkozhat cég és a munkaerő, már nagyvállalatok is elkezdtek szabadúszókkal együttműködni, amelyeknek komplexebbek az igényeik” – mondta a VG-nek Bittera Réka, a Briefly társalapítója és ügyvezetője. A nagyvállalatok inkább saját adatbázist akarnak építeni a Brieflyn keresztül, hogy újra és újra megbízhassanak projektekkel olyan szabadúszókat, akikkel már jó tapasztalatokat szereztek. A platformon célzott szűréssel találhatják meg a számukra legmegfelelőbb szakembert, a szabadúszók pedig hozzájuthatnak olyan nagy projektekhez is, amelyekkel korábban nemigen bíztak meg külsősöket a nagyvállalatok.

A szakember elmondása szerint az IT után a marketing és a reklám területén dolgozik a legtöbb szabadúszó, számukat a járvány csak emelte. Vannak, akik elvesztették az állásukat, és kényszerből vállalnak ebben a formában munkát, mások az új lehetőségek és a kötetlenség miatt választották a szabadúszást, és nem akarnak visszamenni a korábbi irodákba, illetve másodállásként vállalnak projekteket. „A szabadúszók zöme tapasztalt szakember, muszáj a legjobbnak lenniük, különben egy-két megbízás után nem jutnának munkához. Változó, hogy ki hány projektet vállal egyszerre. Nagy általánosságban nagyjából a dupláját keresik szabadúszóként, mint alkalmazottként, és ehhez nem kell feltétlenül többet dolgozniuk, inkább a hatékonyságon van a hangsúly” – emelte ki Bittera Réka. „Nagy változás a piacon – tette hozzá –, hogy másfél éve még szinte egyáltalán nem kerestek szabadúszó projektmenedzsereket, ma annál inkább. De van kereslet közösségimédia-menedzserre is, továbbá szakemberekre kreatív területeken és a tartalomgyártás terén, legyen szó grafikusról vagy szövegíróról.”

Szakmai becslések szerint Magyarországon nagyjából százezren dolgozhatnak szabadúszóként, vagyis a foglalkoztatottak 2,5 százalékát teszik ki.

Arányuk 8,8 százalékos a felsőfokú végzettségűek körében. Számuk a következő években jelentősen bővülhet a jelenlegi tendenciákból következően, és egyre több cég bízhatja meg őket egy-egy munkával alkalmazottak felvétele helyett.