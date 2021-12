Néhány hete találkoztak a szervezet új hallgatói, akik kétéves mesterképzésüket az EIT Digitalnél töltik. Hogyan választották ki a hallgatókat, és hány magyar diákot vettek fel?

Az EIT Digital Master Schoolhoz érkező jelentkezéseket a programban részt vevő egyetemek képviselőiből álló programkiválasztó bizottságok értékelik négy kritérium alapján: a megszerzett alapképzés mennyire illik a tervezett tanulmányi programhoz, annak az egyetemnek a tudományos elismertsége, amelyben a diák tanul, a jelentkező tanulmányi eredményei, illetve hogy a diák rendelkezik-e vállalkozói affinitással, innovációs potenciállal. Az 1107 jelentkezőből 39 diák volt magyar, a felvett 361 hallgatóból pedig 19, ami magasabb az általános felvételi aránynál.

Miben más a többi egyetemtől az EIT Digital mesterképzése?

Egy olyan kétéves képzést kínálunk, amelyben a hallgatók két európai ország egy-egy egyetemét kiválasztva állíthatnak össze készségeiknek és érdeklődésüknek megfelelő tantervet. A 18 egyetemi partnerünk között van az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) is. Az általunk kínált hét interdiszciplináris program a főbb műszaki szakirányokat ötvözi az innovációs és vállalkozói mellékszakkal (I&E). Elsősorban az innovációs készség és képesség fejlesztése különböztet meg minket a többi hasonló programtól. Diákjaink valós problémákkal foglalkoznak, amelyeket üzleti és ipari partnereink gyakorlatából merítünk. Ez a módszer lehetővé teszi azt, hogy a hallgatóink jelentős műszaki ismeretekre tegyenek szert, miközben magas színvonalú vállalkozói szemléletet is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy a jövő digitális innovátoraivá válhassanak. Sokféle lehetőség közül választhatnak: dolgozhatnak a világ legjobb vállalatainak, az iskola mellett is elindíthatják saját vállalkozásukat, de az a legfontosabb, hogy olyan értékes kapcsolatrendszert építhetnek ki, melynek révén saját maguk is tovább fejlődhetnek a nemzetközi hálózaton keresztül.

Roberto Prieto: hallgatóink az iskola mellett elindíthatják a saját vállalkozásukat is. Fotó: EIT Digital

Nagy figyelmet szentel a szervezet a startupoknak. Milyen programokkal támogatják őket?

A startupok többféleképpen is együttműködhetnek az EIT Digitallal. A legelső szakaszban fontos elemünk a DeepHack. Ez egy nyílt innovációs esemény (hackathon), amelynek során a jelentkezőknek különböző, így technológia kérdések köré épülő üzleti problémákat kell megoldaniuk. A második fázisban jön létre a startup, amely szakasz középpontjában az Innovation Factory áll. Itt páneurópai vállalkozói csapatok dolgoznak együtt az EIT Digital partnerszervezeteivel, hogy digitális innovációkat és új vállalkozásokat építsenek fel stratégiai fókuszterületeink egyikén. Ezeket összefoglalóan innovációs tevékenységeknek hívjuk, amelyek elsősorban vállalkozások létrehozásával és új termékek kidolgozásával hoznak innovációt a piacokra. Az Innovation Factory az EIT Digital kiemelt programja, melynek keretei között szervezetek és magánszemélyek innoválhatnak és deep tech vállalkozásokat indíthatnak el a digitális Európában.

Melyek a korábbi évek legnagyobb magyarországi startup sikerei, amelyekre büszke a szervezet?

Két, valóban forradalmi magyar sikertörténetről számolhatunk be, az egyik a digitális pénzügyi világban, a másik a digitális egészségügyben jött létre. Partnerünkkel, az E-Grouppal indítottuk el Magyarországon és a régióban az egyik első biometrikus technológián alapuló fizetési megoldást, a PeasyPAy-t, amely az arc és a tenyér felmutatásával teszi lehetővé a fizetést. Az EIT Digital páneurópai ökoszisztémájának köszönhetően a ljubljanai AV Living Labban, egy budapesti kávézóban és egy spanyolországi –guadalajarai – bevásárlóközpontban tesztelik a megoldást. Az ugyancsak az EIT Digital Innovation Factory keretein belül indult el az Entremo startup, amely a betegek életfunkcióinak távolról történő monitorozására alkalmas csuklópántot fejlesztetett. Az eszközt már használják a magyarországi kórházakban és idősotthonokban. Az Entermo azért is különösen sikeres, mert az ötfős EIT Digital Master School diákokból álló csapat kevesebb mint hat hónap alatt először nyerte meg a nagy horderejű európai hackathont, és mára egy 20 fős stábbal dolgozik a további fejlesztéseken.

Mit kell tennie Európának legsürgősebben annak érdekében, hogy behozza a globális innovációs és digitalizációs versenyben való lemaradását?

A szabályozás csak az egyik, bár fontos eleme egy erős digitális Európa felépítésének. Ez gyakran a nagy szereplők javát szolgálja, amelyek képesek gyorsan alkalmazkodni és kihasználni a szabályozásokat, viszont gyakran nem európaiak. Ezért még nagyobb erőfeszítésekkel kell ösztönözni az olyan európai digitális cégek létrehozását, amelyek meg tudnak küzdeni a piacot domináló szereplőkkel. Még sok a tennivaló a befektetési tőke, az egységes európai belső piac létrehozása, a digitális tehetségekbe való befektetés, valamint az európai kutatói és innovációs közösségek összekapcsolásának terén. E területek mindegyikén felülmúlják Európát a globális versenytársak. A digitális Európa megerősítéséhez olyan megközelítésre van szükségünk, amely egyben elősegíti a szabályozást és egy versenyképes európai digitális ipar létrehozását. Egy olyan digitális ipart, amely erős szabályozási keretekre támaszkodva egy szuverén digitális Európát hozhat létre, amely képviseli azon európai értékeinket, mint a befogadás, a méltányosság és a fenntarthatóság. Ennek érdekében az iparági szereplőknek és az európai szabályozóknak kéz a kézben kell dolgozniuk.

Az EIT Digital

Az EIT Digital az Európai Innovációs és Technológiai Intézet informatikai és kommunikációs technológiai területén létrehozott tudás- és innovációs közösség. A szervezet egy igazságos, befogadó és fenntartható digitális Európáért dolgozik, több érdekelt felet tömörítő páneurópai hálózatot működtet, amely több mint 350 vezető európai nagyvállalatot, kkv-t, startupot, egyetemet és kutatóintézetet mozgósít 19 innovációs központban. Indulása óta több mint 2900 diákot vértezett fel az innovációhoz és a vállalkozóvá váláshoz szükséges tudással, 455 startup és scaleup vállalkozást támogatott a nemzetközi növekedésben, 265 új vállalkozást hozott létre, és 415 terméket és szolgáltatást segített piacra juttatni.