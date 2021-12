Az idei lesz az első karácsony, amikor különösen érdemes vigyázni az Európai Unión kívülről érkező rendelésekkel, hiszen megszűnt a 22 eurós áfamentességi értékhatár. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legfrissebb közleményében emlékeztet, nyártól az Európai Unióban minden harmadik országból érkező terméknél áfát kell fizetni és vám-árunyilatkozatot kell benyújtani, igaz, 150 eurós összeghatárig az áruk behozatala az alkoholtartalmú termékek, a parfümök és a kölnivizek, továbbá a dohány és a dohánytermékek kivételével továbbra is vámmentes.

Ez azt jelenti, hogy például egy 20 eurós, azaz 7400 forintos kínai telefontok vásárlása esetén eddig nem kellett a vételáron kívül mással törődni,

most viszont a karácsonyi ajándékozást megelőző számolgatás idején érdemes megjegyezni, hogy az új szabályok értelmében ez a telefontok a 27 százalékos magyarországi általános forgalmi adóval 9400 forintba kerül majd. A változtatásokra azért volt szükség, mert az EU-n kívülről, jellemzően Kínából érkező olcsó termékek elárasztották a kontinenst, az importáfa-fizetési kötelezettséget pedig azzal játszották ki, hogy a küldeményt olcsóbbnak tüntették fel a valódi értékénél, amely így befért a 22 eurós limit alá.

Különböző becslések alapján évi 6-8 milliárd eurónyi költségvetési bevételkiesést okozott az EU-tagállamoknak ez a folyamat, amit júliustól szabályoz az új törvény.

Fotó: Kallus György /VG

A NAV emellett arra is figyelmeztet, hogy a magyarországi online vásárlók már csaknem kétharmada belföldről és külföldről egyaránt vásárol, az ünnepek előtt pedig sokkal többen rendelnek, ezért érdemes már most az ajándékok után nézni, hogy mindegyik a fa alatt lehessen. (Az ellátási láncok súlyos problémája miatt az idén karácsonykor egyébként is fontos a megfelelő időzítés.)

Maga a vásárlás folyamata nem feltétlenül lesz bonyolultabb, hiszen a 150 eurót meg nem haladó küldeményeknél két új megoldást kínálnak: az IOSS (Import One Stop Shop) rendszerében a vevők már a vásárláskor megfizetik az eladónak a termék áfáját, a „Különös szabályozás” (Special Arrangement) alkalmazásakor pedig a szállítmányozó szedi be ezt a pénzt, majd az adóhatóságnak időszakonként bevallja és megfizeti.

Fotó: VG

Ha egyik könnyítést sem alkalmazzák, az áfát a címzett a behozatali vámeljáráskor fizeti ki.

Ennek során a termék ténylegesen kifizetett értékét kell megadni, illetve hozzátenni a szállítási költséget, amely a 150 eurós küszöb vizsgálatakor levonható, ám irreális érték megadása esetén a vámhatóság vizsgálatot rendel el.

A 150 euró alatti értékű vámmentes küldeményekre benyújtható nyilatkozatok használandók azokra a 45 euró értéket meg nem haladó küldeményekre is, amelyeket az Európai Unión kívülről magánszemély küld ellenszolgáltatás nélkül egy másik magánszemélynek, aki az Európai Unió vámterületén él, függetlenül attól, hogy ezek a küldemények vám- és áfamentesek maradnak, amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi jellegű.