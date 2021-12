Jelentős kamatemelésre készülhet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, legalábbis így gondolják a VG-nek nyilatkozó elemzők a holnapi ülés előtt.

„Harminc bázispontnál is többet kellene emelni – vélekedett Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

A fokozódó infláció és a régiós jegybankok nagyobb emelései miatt már a Magyar Nemzeti Banknak is hasonló döntést kell hoznia. Legalább 45, de akár 60 bázispontos emelésre is szükség lehetne. Ha ennél kisebb lesz, akkor a forintlikviditást kell csökkenteni, illetve erős üzenetet megfogalmazni.

Fotó: Shutterstock

Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője még ennél nagyobb emelést sem tart elképzelhetetlennek. „A 15 bázispontos emeléseket el kell felejteni. Legalább 30 bázispontos emelés várható, de ennél is nagyobbat kellene emelni, akár 100 bázispont körülit, például 90 bázispontot, hogy a forint árfolyamát visszatornásszák. A lengyel és a cseh jegybank is ezt csinálta most, ha az MNB máshogy dönt, akkor marad a gyenge forint” – húzta alá Török Zoltán.

Sok mindent kell figyelembe vennie a jegybanknak, a piac részéről például felfokozódott a várakozás, a befektetők beáraztak egy nagyjából 50 bázispontos emelést

– mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. – Szintén nyomást helyez az MNB-re a többi régiós jegybank jelentős mértékű kamatemelése és a magasra kúszó infláció. Ugyanakkor a jegybank vezetői többször elmondták már, hogy maratont futunk, nem sprintet, azaz az MNB másfél-két évre előretekint, a jelenlegi inflációs helyzettel már nem nagyon tud mit kezdeni. Éppen ezért a realitás az, hogy visszatérnek a 30 bázispontos emeléshez, 2,1 százalékra növelve az alapkamatot. Esetleg a forint miatt elképzelhető, hogy visszajön az alakpamatnál magasabb, például 2,3 százalékos egyhetes betéti kamat. Decemberben várhatóan rugalmasabb monetáris politikára térnek át, azaz nem lesznek előre kőbe vésve a lépésközök.”