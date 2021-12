Elképesztő összeget, 8194 milliárd forintot fogadott be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az egyhetes betéti tenderen a pénzintézetektől. A jegybank csütörtök reggel hirdette meg új kamatszintjét, az egyhetes betét kamatát 20 bázisponttal 3,3 százalékra emelte a múlt heti 3,1 százalékról.

Délután 15 órakor pedig az MNB közzétette azt is, hogy a mai tenderen mekkora ajánlatot nyújtottak be a bankok és ebből mennyi volt az elfogadott mennyiség.

A jegybank ezúttal is a teljes benyújtott mennyiséget elfogadta, összesen 8194 milliárd forintot.

Ez kissé elmarad a múlt heti szinttől, de nagyságrendileg akörül maradt. Akkor 8236 milliárd forintot fogadott be az MNB.

Fotó: Shutterstock

Ha most még nem is látható a hatása, hosszabb távon egyébként a forintot erősítheti majd az egyhetes betéti kamat emelése. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője a VG-nek elmondta: a húsz bázispontos emelés nem nagyon látszott meg a forint teljesítményén, bár ez igazából a nemzetközi hatásoknak is köszönhető és a külkereskedelmi-mérleg sem lett túlságosan bizalmat gerjesztő. Idővel viszont a magas kamatnak erősítenie kell a magyar fizetőeszközt, de elképzelhető, hogy erre csak januártól lesz esély.

Hasonlóképpen látja Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágvezetője is.

A csütörtöki döntés stabilizálhatja a forintárfolyamot, ettől nem várható, hogy az árfolyam 360 alá erősödjön, de arra elegendő lehet, hogy ne gyengüljön 370 fölé

– mondta a VG-nek Regős Gábor. Az egyhetes betét kamatának emelése várhatóan tovább folytatódik majd jövő hét csütörtökön, de előtte még kedden az alapkamat mértékét is megemelheti a jegybank monetáris tanácsa.