Az első tizenegy hónapban az államháztartás központi alrendszere 3931,3 milliárd forintos hiánnyal zárt - tette közzé a Pénzügyminisztérium. A központi alrendszeren belül

a központi költségvetés 3610,1 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 347,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 26 milliárd forintos többletet értek el. A novemberi hiány az előző jelentésből kiindulva 1009 milliárd forintot tett ki.

A tárca tájékoztatása szerint a hiányszámok hátterében a gazdaság újraindítása, a családok védelme és a beruházások ösztönzése érdekében meghozott kormányzati intézkedések, illetve az adócsökkentések állnak.

Fotó: Soós Lajos / MTI

A minisztérium közlése szerint a kormány kiemelt feladatként kezeli a nyugdíjasok védelmét, ezért az ellátások további kiegészítő emeléséről döntött. Eszerint a nyugdíjak novemberben további 1,2 százalékkal emelkedtek és a különbözetet januárra visszamenőleg egy összegben megkapta minden érintett; a kiegészítő emelések az év elején kifizetett 13. havi ellátásra is kiterjedtek. Szintén novemberben kapták kézhez a jogosultak a nyugdíjprémiumot, amelynek összege idén egységesen 80 ezer forint.

A novemberi intézkedések mintegy 250 milliárd forintos költségvetési kiadással jártak.

A kiadások közül kiemelendő a november végéig nyugellátásokra fordított 3795,5 milliárd forint mellett a gyógyító-megelőző ellátásokra kifizetett 1633,7 milliárd forint is. Ezeken felül lényeges kiadásként jelentkezik a közúti fejlesztésekre fordított 234,5 milliárd forint, a közlekedési ágazati programokra fordított 181,2 milliárd forint, a Magyar Falu Programra fordított 162,7 milliárd forint és a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra kifizetett 95,3 milliárd forint is. A tárca közleménye szerint a kormány a gazdaság sikeres újraindítását követően továbbra is csökkenő hiány- és adósságrátával számol.