A jövő év más szempontból is mérföldkőnek ígérkezik. A Marso több európai országba is reexportál gumiabroncsokat, de leányvállalata eddig csak Romániában volt 2002, és Szerbiában 2013 óta. Elérkezettnek látják az időt, hogy 2022-ben Szlovákiában is megjelenjenek vállalatként, ahová már eddig is voltak eladásaik.