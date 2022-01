Az omikron-variáns gyors terjedése és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amely ezen a héten még csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódik – írja a Koronavirus.gov.hu.

Oltási igazolvánnyá alakul a védettségi kártya

Ahogy azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón bejelentette, az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámai elleni védekezés érdekében február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány, csak azoknak lesz érvényes az igazolványuk, akik oltottak.

Az igazolvány a második oltás után hat hónapig érvényes, ezután az érvényessége a főszabály szerint csak a megerősítő harmadik oltás után hosszabbodik meg.

Ha valaki két oltást követően megfertőződik, akkor az igazolványa a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig lesz érvényes. A megerősítő harmadik oltás felvétele után az igazolvány már korlátlan ideig érvényes. Az egydózisú Janssennel oltottaknak is 6 hónapon belül kell felvenniük a megerősítő második oltást ahhoz, hogy az igazolványuk érvényes maradjon.

A harmadik oltás után korlátlan időre érvényes lesz az oltási igazolvány Az oltatlanok fertőzésen való átesettség esetén sem lesznek jogosultak az oltási igazolványra, az emiatt esetleg meglévő védettségi igazolványuk elveszíti érvényességét.

A januári oltási akcióban 101 kórházi oltóponton és további 115 szakrendelőben várják az oltásra jelentkezőket, de oltanak a háziorvosok is. Az oltóanyagok rendelkezésre állnak a központi oltóhelyeken és a háziorvosoknál is. Csütörtökön és pénteken 14–18 óra között, szombaton 10–18 óra között oltanak az orvosok.

Kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi vakcinát. A központi oltópontokon továbbra is öt védőoltás közül lehet választani. Az oltási akciónapokon az oltópontokon a 12 év feletti korosztályt várják, az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Fotó: Balogh Zoltán

A booster oltás növeli a védettségi szintet

Szakemberek szerint a harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben beadott oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokon külön térítésre jogosultak. Már a negyedik oltás is kérhető, akár a most zajló akciók keretében is. A negyedik oltást a 18 év felettieknek javasolják, ha a harmadik beadása óta már eltelt 4 hónap – írja a Koronavirus.gov.hu. Az olthatóság megítélése érdekében az oltást beadó orvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal vagy a háziorvossal. Az oltóanyag megválasztása minden esetben az orvos feladata, aki a pácienst ismerve, szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs. Azok az oltatlan személyek, akik átestek a fertőzésen, várakozási idő nélkül, a felgyógyulás után olthatók.