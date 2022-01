Csúcsot döntött a tatabányai Bridgestone abroncsgyár tavaly a termelésében, és a nyár folyamán előállította a 35 milliomodik gumiabroncsot. A gyártási volument 14 százalékkal emelte tavaly az egy évvel korábbihoz képest, amelynek hatására 2021-ben több mint 20 százalékkal nőtt az árbevétele a 2020-as 61,9 milliárd forinthoz képest – közölte a VG kérdésére a 2022-ben fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. A folyamatos fejlesztések és bővítések során a gyártókapacitása mára évi 6,5 millió darabra növekedett, így a jövőre tekintve egyre ambiciózusabb céljaik vannak a gyárnak, amely tavaly elnyerte Az év beszállítója díjat is.

Fotó: MÓRICZ-SABJÁN SIMON/VG

Az elmúlt évben – részben a Versenyképesség-növelő támogatási program keretében – újabb gumiabroncs-felépítő gépsor állt munkába az üzemben. A vállalat tájékoztatása szerint a fejlesztések ezután sem állnak le: keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel tovább csökkenthetik tevékenységeik környezeti hatásait, illetve javíthatják a folyamatok energiahatékonyságát. A tatabányai gyár már közel két éve megújuló energiaforrásokból fedezi villamosenergia-szükségletének 100 százalékát.

A cégcsoport célja, hogy 2030-ra szén-dioxid-kibocsátását a felére csökkentse, 2050-re pedig teljes anyagfelhasználását fenntartható forrásból fedezze.

A vállalat a sikerei mellett arról is beszámolt a VG-nek, hogy a tatabányai üzemet is elérték a járvány negatív hatásai és a globális problémák. Megnőtt például az anyagok beszerzésének átfutási ideje. Az alapanyagoknál egyértelmű befolyásoló tényező lett a konténerválság, így 1-1,5 hónappal több idő alatt jutnak el a konténerek a Távol-Keletről. Az európai beszállítók esetében is kalkulálható némi csúszás, de közel sem olyan mértékben, mint a Kelet-Ázsiából vagy Japánból érkező anyagoknál. Az alkatrészellátásban az elmúlt hónapokban nagy változásokat tapasztalt a vállalat, a szállítási határidők minimum 30, esetenként pedig 80-90 százalékkal hosszabbodtak meg. Utóbbi elsősorban a vezérlőegységekre, illetve a nagyszámú beépített szenzort tartalmazó elemekre érvényes.

A szállítási nehézségek, az időbeli csúszások mind pluszköltségeket generálnak, a konténerek késése miatt esetenként légi fuvarokat kell szerveznie a cégnek. Nőnek az állandó bekerülési, valamint működési költségek is. A vállalatnak azonban nagy előnye, hogy a Bridgestone EMIA-n, vagyis az összesen 8 európai, közel-keleti, afrikai és orosz gyárat magában foglaló csoporton belül ki tudják segíteni egymást pótalkatrészekkel.

Nem befolyásolta a válság a munkaerő létszámát, nem kellett dolgozót emiatt elbocsátani, és a közel 1300-as létszámot folyamatosan bővítik.