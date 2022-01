Megterheli a háziorvosi rendszert az a Hivatalos Értesítőben december végén megjelent rendelet, amely kötelezően írja elő munkaidőn kívüli és hétvégi oltási nap megszervezését a praxisoknak – legalábbis így látják a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Háziorvosi Csoportjánál, amely levélben fordult Kásler Miklóshoz, az emberi erőforrások miniszteréhez. A levélben kiemelik:

a háziorvosoknak volt köszönhető az oltási terv tavaszi sikere, valamint ősszel az alapellátó orvosok adták be a harmadik oltások csaknem felét. Ugyanezek a háziorvosok sok cégnél üzemorvosként is hozzájárultak a vakcináció sikeréhez.

Az orvosi kamara szerint mivel januárban előreláthatóan rendkívül kis számban jelentkeznek majd páciensek egy-egy praxisnál az oltásért, ezért az oltóanyag racionális felhasználása megoldhatatlan, akár az is előfordulhat, hogy nagy mennyiségű oltóanyagot kell majd kidobni felhasználatlanul. A MOK azt javasolja, hogy

az oltási tevékenységet függetlenítésék a háziorvosi rendelőktől és szakrendelőktől, és hozzanak létre járásonként oltó- és tesztközpontokat, hogy a háziorvosok és a szakrendelők visszatérhessenek két éve elmaradt szűrési-gondozási feladataikhoz.

Kiemelik, hogy a járási oltó- és tesztközpontok működésébe külön díjazás ellenében bizonyára a háziorvosok is vállalnának szolgálatot szabad kapacitásaik terhére úgy, hogy az alaptevékenységüket nem veszélyeztetik.

A kamara szerint a háziorvosok eddig is nagy számban segítették a kórházi oltópontok működtetését. Nem ritka, hogy egy kolléga lát el egyszerre három praxist is, miután minden tizedik praxis betöltetlen. Ezért az is előfordulhat, hogy sok olyan orvos lesz, akinek minden januári hétvégéje egyben ügyeleti szolgálattal telik – írja a MOK.

Ha általános feladatmeghatározással kötelezik teljesítésre a háziorvosokat, akkor az oltópontok működése és az ügyeleti, mi több, a nappali ellátás is veszélybe kerül. A kamara szerint

az omikron-variáns a nyugat-európai tapasztalatok alapján akár már januárban hatalmas betegbeáramlást okozhat, amely főleg az alapellátást fogja terhelni. A praxisok többsége így is naponta száz feletti személyes vagy telefonos ellátást végez.

A december végi Hivatalos Értesítőben megjelent rendeletben Müller Cecília országos tiszti főorvos és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt kérte valamennyi háziorvostól, hogy az alapellátási tevékenységük keretében január 1. és 31. között tegyenek eleget oltási kötelezettségüknek. A rendeletben meghatározottak szerint a háziorvosoknak januárban legalább egy hétvégén a praxisukba tartozó betegek számára biztosítaniuk kell a koronavírus elleni védőoltást. A határozatot megszegő háziorvosokra 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő egészségügyi bírságot szabhatnak ki.

Januárban egyébként minden csütörtök és péntek délután és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben. Ezeken a helyeken előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd az oltást kérni. Eddig Magyarországon 6,2 millióan kaptak oltást, közülük 5,9 millióan két oltással, 3,1 millióan pedig már három oltással rendelkeznek.