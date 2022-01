A modellváltás és az intézmény hosszú távú finanszírozási stratégiája soha nem látott mértékű béremelkedést tett lehetővé január 1-től az Óbudai Egyetemen. Magyarország egyik legjelentősebb műszaki felsőoktatási intézményében versenyképes fizetésekkel és ösztönző tehetségprogramokkal tudják emelni az oktatás és a kutatásfejlesztés színvonalát - közölte Kovács Levente az intézmény rektor.

A 2019-es szinthez képest az Óbudai Egyetemen 2022. január 1-jétől 94 százalékkal emelkedik a bruttó alapbére a tanársegédeknek, 106 százalékkal az adjunktusoknak, 80 százalékkal a docenseknek és 62 százalékkal az egyetemi tanároknak, ebben már benne van a tavaly szeptember 1-jétől érvényesített 15 százalékos bérnövekedés is – tette hozzá Kovács Levente.

Fotó: Róka László / MTI

A tanársegédi alapbér így 430 ezer, az adjunktusi 570 ezer, az egyetemi docensi 700 ezer, míg az egyetemi tanári 900 ezer forintra nő. Emellett átlagban 75 százalékkal emelkedik a bruttó alapbére az oktatást segítő és a nem oktatói állománynak. A munkáltatói döntések értelmében kétszeresére emelkednek az oktatói óradíjak, és 60 százalékkal nő a dolgozói cafeteria összege is.

Az eddiginél sokkal kiegyensúlyozottabb működési formát és jelentősen megemelt költségvetési forrást biztosít az egyetem számára az új működési modell – hangsúlyozta a rektor kiemelve, hogy a hosszú távú finanszírozási feltételek kiszámítható gazdálkodást tesznek lehetővé: mintegy 2,5-szeresére nőtt a működésre és fejlesztésre fordítható forrás. 2021. december 1-jével – a magyar kormány támogatásának köszönhetően – sikerült megszabadulnunk a költségvetésünket éves szinten mintegy 500 millió forinttal megterhelő PPP-konstrukciótól a Tavaszmező utcai kampuszunk és Diákotthonunk kiváltásával – ismertette Kovács Levente hozzátéve, hogy idén ez az összeg is és stratégiai célkitűzéseink megvalósítását szolgálja. Mindezeknek köszönhetően hosszú évtizedes lemaradások felszámolására nyílt lehetőség: országos összehasonlításban is kiemelkedő bérrendezést tud az egyetem megvalósítani 2022. január 1-jétől. Számos olyan az oktatás, valamint a kutatás-fejlesztés színvonalát emelő programot indíthatnak el, amellyel az egyetem nemcsak Magyarországon, de a régióban is meghatározó műszaki felsőoktatási intézménnyé válhat.

A bérrendezést kiegészítve teljesítményértékelési és tehetséggondozó-rendszert vezetnek be az egyetemi minőségjavítás és utánpótlásnevelés érdekében, valamint az egyetemi indikátorok teljesítésére kari és képzési területekhez mért premizálási lehetőségeket indítanak – mutatott rá Kovács Levente. A bérrendezés során legfontosabb szempontjuk a kiszámíthatóság, a méltányosság és a versenyképesség volt. Olyan rugalmas és differenciált elismerésre alkalmas bérstratégiát dolgoztak ki, amely jelentős mértékben járulhat hozzá a hatékonyság növeléséhez.