Február 18-ig, vagyis jövő hét péntekig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe. Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményeinek átlagait és eloszlását.

Így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek.

Fotó: KISS ANNAMARIE / Hajdú-Bihari Napló

Az előzetes adatok szerint az idei átlageredmények szinte minden esetben magasabbak a korábbi három évi eredménynél, egy esetben pedig azonosak azzal.

A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) az általános iskolák töltik ki. A kitöltött dokumentumokat – 2022. február 18-ig – a tájékoztatóban leírtak szerint kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba. A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség – közölte az Oktatási Hivatal.

Mérföldkőhöz érkezett az oktatási adatok nyilvántartása

A köznevelési és felsőoktatási ágazat számos terültén valósul meg digitalizáció – mondta Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal megbízott elnöke egy január végén megrendezett konferencián. Ahogy a kormány is, az OH is az e-közigazgatást és a digitalizációt helyezi előtérbe. Egy uniós projekt keretében minden oktatással kapcsolatos elektronikus ügyintézés egy helyen, az ügyfélkapus szolgáltatások segítségével valósul meg, egyre több szolgáltatás már elérhető. Kiemelte: az Európai Unió 1,2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából korszerű nyilvántartási és ügyintézései rendszert fejleszt az Oktatási Hivatal. Az elektronikus szolgáltatások bővítésével csökken az adatszolgáltatásra, illetve az ügyintézésre, adminisztrációra fordított idő. A nyilvántartások összehangolása átláthatóbbá és könnyebben hozzáférhetővé teszi az elektronikusan tárolt oktatási jogviszony-, oklevél- és bizonyítványadatokat.