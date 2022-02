Télen is töretlen az e-rollerezési kedv Budapesten Európa vezető mikromobilitási szolgáltatója, a TIER adatai alapján. A hideg időjárás ellenére folyamatosan nő a visszatérő felhasználók száma, szilveszter napján pedig kétszer annyian pattantak e-rollerekre, mint az azt megelőző napokon, ezzel a magyar főváros új régiós rekordokat döntött meg, maga mögött hagyva olyan városokat is, mint Krakkó, Pozsony vagy Varsó. Februártól a TIER négy fővárosi kerületben tovább bővítette működési területét.

Fotó: EUGENIO MARONGIU / AFP

A hideg sem vette kedvét a rollerezőknek

A hideg időjárás beköszöntével rendszerint megnövekszik a gépjárműforgalom, egyre többen ülnek autóba, így a közúti torlódások is nagyobbak a megszokottnál, ugyanakkor a rövid városi utazásokra, pár kilométeres távok megtételére ebben az időszakban is sokan használják az elektromos rollereket, még a leghidegebb napokon is. A TIER felhasználói adatai alapján a tavalyi év utolsó napjai minden szempontból kiemelkedőek voltak, ugyanis a december 30. és január 1. közötti napokban aktivált TIER elektromos rollerek száma a korábbi novemberben mért csúcsot is felülmúlta. Újév napján a budapesti rolleres utazások pedig régiós rekordokat döntögettek, lekörözték Krakkót, Pozsonyt és Varsót is.

A TIER szeptemberi budapesti indulása óta folyamatosan nő felhasználóink száma, és egyre nagyobb a visszatérők aránya a teljes felhasználóbázist tekintve. A téli hónapokban mért adataink alapján látszik, hogy töretlen a rollerezési kedv Budapesten. Az őszi időszakhoz képest az átlagos napi utazások időtartama a korábban jellemző 8-9 percről a téli időszakban 13 percre emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a hideg idő sem vetette vissza a budapestiek rollerezési kedvét – mondta Lendvai Tímea, a TIER magyarországi City Managere.

A téli időszakban, a megváltozott időjárási körülmények miatt különösen fontos ügyelni a biztonságra. A TIER azt javasolja a télen rollerezőknek, hogy csökkentsék a sebességet, óvatosabban fékezzenek, kerüljék a jeges útszakaszokat valamint, hogy viseljenek fényvisszaverő ruházatot és kesztyűt is.

Tovább terjeszkednek

A TIER környezetbarát e-rollerjei jelenleg Budapesten az I., II., III., VI., VII., VIII., IX., XI., XII. és a XIV. kerületben érhetőek el, február végétől pedig még kiterjedtebb működési területen vehetők igénybe az elektromos járművek. A bővítés leginkább a IX., X., XI. és XIX. kerületek érinti, így hamarosan akár Sasadon, Gazdagréten, a József Attila lakótelepen, a Wekerle-telepen vagy akár a Gyakorló utcai lakótelepen is TIER rollerre pattanhatnak a felhasználók. A tervek szerint a közeljövőben további budapesti kerületekre és vidéki városokra is kiterjeszti szolgáltatását a rollermegosztó.