Meghosszabbították és megújították stratégiai együttműködésüket, a már meglévő bérleti és üzemeltetési szerződésüket az Anantara és az Eventrend Group képviselői. Az egyezség része többek között a gasztronómiai fejlesztési irány meghatározása, aminek alapján több változás is várható a patinás épületben.

Az Eventrend Group mintegy 800 ezer eurós beruházási értékre köteleződött el.

A megállapodás alapján elsőként már idén nyáron megnyílik a New York Kávéház első emeletén a White Salon elnevezésű, kortárs, magyar gasztronómiai fókuszú, leisure dining étterem. A tervek szerint ez lesz a hotel legmagasabb gasztrominőséget nyújtó, egyedi kialakítású, könnyed, ám megfizethető étterme, amely jó eséllyel kerülhet majd a top éttermek sorába - közölte a cégcsoport.

Fotó: Cseke Csilla / MTI

A White Salonhoz az Eventrend Group önálló, csak ehhez dedikált konyhát és csapatot is épít a házon belül.

Az Atriumból nyíló Nyugat Bár Poet Bar néven folytatja tovább: itt az Anantara sztenderdeknek megfelelő unikális signature koktélokat és kreatív bárfoodokat kínáló szállodai bár születik majd a közeljövőben. Hasonló átalakuláson ment át 2021 őszén az Atrium is, ahol egész nap könnyed, kreatív snack ételeket szolgálnak fel a vendégeknek. Az Anantara sztenderdeknek megfelelően már felfrissült a teljes szállodai reggeli kínálat, a közeljövőben pedig megújul és modernizálódik a New York Kávéházat ellátó konyha, és a vendégek által használt éttermi eszközöket is újra cserélik, illetve a bankett terület is új arculattal jelenik meg.

Az Anantara és az Eventrend Group a New York Kávéház elmúlt 13 éves teljesítményét hazai és nemzetközi szinten is kimagasló sikerként értékelik. Közös céljuk, hogy minél több vendég látogasson el a patinás falak közé, akárcsak az, hogy a New York Palace kiemelkedő gasztronómiai és üzleti ékköve legyen az Anantara európai hálózatának.

Az Anantara 2020 első negyedévében vette át a korábban Dedica Anthology, azt megelőzően pedig az olasz Boscolo Hotel néven üzemeltetett New York Palace épületegyüttest, és ezzel a New York Palota csatlakozott az Anantarát is magába foglaló Minor hotel több mint 500 hotelt felölelő portfoliójához. Az első ilyen megállapodást az Eventrend Group még 2009-ben, az olasz Boscolo cégcsoporttal írta alá. A szerződés a New York Palace vendéglátóipari szolgáltatásaira vonatkozott, azóta is a magyar cégcsoport felelőssége és tiszteletteljes feladata ennek ellátása.

"Az Eventrend Grouppal az elmúlt 13 évnyi együttműködés bizonyította azt, hogy egy ennyire speciális és nagy volumenű szállodai vendéglátás-szolgáltatás szakértői kézben, sokkal kimagaslóbb teljesítményt tud elérni, mint egy normál szálloda keretein belül"

- fogalmazott Fazekas Tamás, a New York Palace szállodaigazgatója. Az Eventrend Grouppal folytatódó együttműködés révén további távlatokat tudnak közösen megnyitni - mondta -, annak érdekében, hogy az Anantara New York Palace Hotel egy ikonikus, 5 csillagos, luxus hotel szerepét tölthesse be a budapesti szállodai piacon.

(Balról jobbra) Javier Mármol - VP Luxury, Fazekas Tamás, Alexander Dürr, Körössy Zoltán –Eventrend alapító-tulajdonos, Szabó Csaba – partner igazgató, Magyar y Jenő – ügyvezető igazgató, Wolf András – corporate chef, Nagy Gábor – Eventrend alapító-tulajdonos Fotó: Eventrend Group

Az Eventrend Group két alapító-tulajdonosa, Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor hozzátette: nagy megtiszteltetés a több mint 500 hotelt üzemeltető nemzetközi szállodavállalat, az Anantara cégcsoportjuk számára ismételten megszavazott bizalma, hiszen Magyarország legnagyobb volumenű hotel F&B egységének irányítása, működtetése, és továbbfejlesztése különleges kihívás.