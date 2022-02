Februártól Kónya László lett a Deutsche Telekom IT Solutions (DT-ITS) új ügyvezetője,

Erik Slooten nemzetközi szerepkörben a T-Systems Internationalnél folytatja. Az új cégvezető több mint 25 éves informatikai és telekommunikációs tapasztalattal rendelkezik. Pályafutását szoftverfejlesztéssel és projektmenedzsmenttel kezdte, majd két szoftver- és IT outsourcing (kiszervezés) szolgáltatásokat szállító, hazai informatikai cég vezérigazgatója is volt. 2010-ben csatlakozott a Deutsche Telekom csoporthoz tartozó Deutsche Telekom IT Solutionshöz.

Létrehozta a T-Systems román és a bolgár leányvállalatait, felügyelte az IT Business szolgáltatásokat, irányította a vállalat vészhelyzeti és válságkezelési folyamatait. 2018-tól a publikus felhőszolgáltatásokért, valamint a kibervédelmi, a szoftverfejlesztési és az automatizálási szolgáltatásokért felelt. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen végezte, a University of Warwickon pedig MBA fokozatot szerzett. Kónya László a Budapesti Corvinus Egyetemen virtuális projektmenedzsmentet oktat.