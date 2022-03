A csapi határőregység parancsnoksága egyszerűsítette az ellenőrzési eljárásokat az Ukrajnából menekülő emberek határátlépésével kapcsolatban - írja a Karpatinfo.net.

Az intézkedés miatt jelentősen felgyorsult az ukrán állampolgárok határátlépése. Az elmúlt éjszaka során a gyalogosan átkelők száma 700-900 főről néhány tucatra csökkent – közölte a csapi határőregység sajtószolgálata.

Fotó: KUNIHIKO MIURA / AFP

Kiemelték: minden szükséges intézkedést megtesznek a határátkelőhelyek gyors és zavartalan működése érdekében. Ezenkívül az átkelőkön forró teát, meleg takarót, élelmiszert valamit orvosi ellátást és önkéntesek segítségével pszichológiai támogatást is tudnak biztosítani. A határőrség emlékeztetett arra, hogy a 18 és 60 év közötti férfiak kiutazása Ukrajnából ideiglenesen korlátozott. Kiemelték: büntetőjogi felelősségre vonással jár, ha a határőröket a 18-60 közötti férfiak megpróbálják megvesztegetni.

Az Ujszo.com azt írja: a csapi vasútállomás nemzetközi utasforgalom számára fenntartott váróterme időről időre megtelik a háború elől menekülő emberekkel. A lapnak a Vöröskereszt munkatársa elmondta, hogy hétfőn este több mint 3000 személy hagyta el ezen a ponton Ukrajnát. Kedden délelőtt is ezres nagyságrendben haladtak itt át menekültek. A legtöbben a magyarországi Záhony felé induló vonatokra szálltak fel. Az állomásra azonban Csehország is küld naponta egy vonatot, ami odafelé segélyszállítmányt, visszafelé menekülteket szállít. Kedden délután négykor indul egy ilyen vonat a csehországi Ostravába. A vöröskereszt munkatársa szerint nincs akut hiány semmiből, de a helyszínen elkél az élelmiszer és a gyógyszer is. A csapi állomáson keresztül nagyrészt Kijevből és Harkovból érkező külföldi, főleg afrikai és ázsiai diákok szeretnék elhagyni Ukrajnát – írja az Új Szó.