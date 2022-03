A csernobili katasztrófa Az 1986-os csernobili baleset hibás reaktortervezés eredménye volt. Nem megfelelően képzett személyzet működtette az erőművet. Ennek következtében gőzrobbanás következett be, tűz ütött ki a reaktorban és a reaktormag legalább 5 százaléka kijutott a környezetbe. A radioaktív anyagok Európa számos területére eljutottak. A csernobili erőmű két dolgozója a baleset éjszakáján bekövetkezett robbanás következtében halt meg, néhány héten belül pedig további 28 ember vesztette életét akut sugárzási szindróma következtében. A baleset miatt mintegy 350 ezer embert evakuáltak. A közel 5000 pajzsmirigyrákos megbetegedéstől eltekintve – amely 15 halálos áldozatot követelt – "nincs bizonyíték arra, hogy 20 évvel a baleset után a sugárterhelésnek tulajdonítható jelentős közegészségügyi hatás következett volna be" – erre a következtetésre jutott az Egyesült Nemzetek Atomsugárzás Hatásainak Tudományos Bizottsága (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation).