Az orosz-ukrán háború legfontosabb pénteki események A brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezi

Akadozik a független sajtó és a Facebook elérhetősége Oroszországban

Ukrajnában kigyulladt Európa legnagyobb atomerőműve

Csehország rendkívüli állapotot hirdetett

7:10 A prágai kormány országos rendkívüli állapotot hirdetett pénteken, hogy megfelelően tudjon reagálni a menekültválságra. A cseh külügyminisztérium jelentése szerint az ukrajnai háború elől Csehországba menekülők száma megközelítette a 25 000-t, csak szerdán tízezer ember regisztrált a határon.

Kivonul a Nike és az Ikea, felfüggeszti működését az Airb'n'b

6:55 Az Ikea bezárja mind a 17 oroszországi áruházát, és lakatot tesz a fehérorszországi áruházára is – ezt még tegnap közölte a svéd vállalat tulajdonosa, az Ingka Holding BV. Csütörtökön a Nike is bejelentette, hogy felfüggeszti oroszországi tevékenységeit. Péntek reggel az Airb'n'b vezérigazgatója is közölte, hogy az amerikai szállásmegosztó cég felfüggeszti tevékenységét mind Oroszországban, mind Fehéroroszországban.

Újabb hitelminősítő vágott alá az orosz kötvényeknek

6:45 A Moody's és a Fitch után most az S&P is nagyon bóvlinak minősítette az orosz államadósságot. A nemzetközi hitelminősítő egy hete már leminősítette egyszer Oroszország szuverén adósságát, de akkor a spekulatív kategória tetejére sorolta azt, BB+ osztályzattal. Most ezt módosította CCC mínuszra, negatív kilátással, azaz további leminősítést helyezve kilátásba.

Eloltották a tüzet az erőműnél

6.30 Az ukrán vészhelyzeti hatóságok Facebokon azt közölték, hogy sikerült eloltani az Ukrajna délkeleti részén fekvő zaporizzsjai területen található atomerőműnél péntek hajnalban keletkezett tüzet. A lángok egy oktató épületben csaptak fel, az erőműkomplexumon kívül. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter korábban a Twitteren azt közölte, hogy az orosz csapatok minden irányból tűz alá vették az atomerőművet.

Tűzszünetet kötnének

6.20 A brit kormány összehívná az ENSZ Biztonsági Tanácsát. Boris Johnson brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint is kulcsfontosságú a tűzszüneti megállapodás létrehozása.

A Kremlnek elhallgattatja a kritikus hangokat

6.10 Akadozik a független sajtó és a Facebook elérhetősége Oroszországban. A Deutsche Welle, a Szabad Európa és a BBC rendszeresen közöl olyan oknyomozó anyagokat, amelyek nem vetnek jó fényt a Kremlre. Közben a Google leállította az online hirdetések eladását Oroszországban.