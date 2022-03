Elkészült és átadták a XIII. kerületi Vizafogó lakótelep mellett azt a csaknem egyhektáros ökoparkot, amely kiemelt önkormányzati zöldberuházásként valósult meg. A smart city (okosváros) szolgáltatásokkal kialakított, egyedi tervezésű parkban mesterséges tó is épült, amely köré 59 fát, több ezer cserjét, díszfüvet, több mint 10 ezer évelő és hagymás és több mint 110 örökzöld dísznövényt ültettek el. A ligetes erdőt formáló Vizafogó ökopark locsolását talajvízkútról automata öntözőrendszer biztosítja, a park biztonságát pedig modern digitális technológiai rendszer felügyeli.

Az új közpark kiépítése mintegy 700 millió forintba került, amit a terület tulajdonosa, a XIII. kerületi önkormányzat finanszírozott.

„A Vizafogó ökopark a nyugalom szigete a rohanó világban. A kerület az ökológiai egyensúly fenntartására törekvő fejlesztéseivel a következő generációkra sem ró terheket” – mondta Tóth József polgármester. A Klímabarát díjas XIII. kerületi önkormányzat megbízásából a Vizafogó park fejlesztésével jelentős zöldfelülettel és nagy lombtömegű fákkal gyarapodott a környék. Az ökopark a vizuális-esztétikai értékei mellett fontos ökológiai funkciót is betölt a városrész életében, a klímavédelem és a fenntarthatóság révén hozzájárul a városi hőszigethatás ellensúlyozásához, a környezeténél hűvösebb mikroklíma megteremtéséhez, miközben lehetőséget nyújt aktív kikapcsolódásra, sportolásra.

Az ökopark területét 2020-ban minősítette át az önkormányzat beépítésre szánt területről közparkká a kerületi építési szabályzat módosításával.

A fejlesztők a környékbeliek véleményét, ötleteit is figyelembe véve készítették el a park tervét, így a lakótelepiek kérésére kapott ott helyet kávézó, büfé, pelenkázó és nyilvános illemhely is.

A lakótelepi területek és a környékük komplex revitalizációját, felújítását szisztematikusan végzik a XIII. kerületben.

A Vizafogó park létrehozása is ennek a programnak a része, a Vizafogó lakótelep korszerűsítése, humanizálása már egy évtizede elkezdődött mint az AngyalZÖLD 3.0 zöldfejlesztési stratégia egyik nagy projektje. A beruházás kivitelezése tavaly július végén kezdődött és most fejeződött be.

A parkba 31 kerékpártámaszt, 2 ivókutat, 24 pihenőpadot, 9 nyugágyat, 17 hulladékgyűjtő edényt, 2 csocsóasztalt, 2 pingpongasztalt is elhelyeztek, valamint kialakítottak öntött gumiburkolatú kültéri fitneszhelyet, a park körül pedig ugyancsak öntött gumiburkolatú futókört. A „kulturált ebtartás” program keretében új típusú ebürülékgyűjtő edényeket is kihelyeztek, és felújították a Vizafogó sétány kutyafuttatóját.

Az állagmegóvás érdekében a parkot éjszakára bezárják, így reggel 6-tól este 10-ig tart nyitva.