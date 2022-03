Újabb nagy viták zajlottak Brüsszelben az Oroszország elleni, immár hatodik szankciós csomag elfogadásáról. A legnagyobb vita arról zajlott, hogy ezek az újabb szankciós intézkedések mennyiben érintsék az oroszországi energiaszektort, illetve az Európába irányuló energiaszállítást – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A magyar álláspont a kezdetektől fogva világos: nem engedjük, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát és azt sem, hogy a kockáztassák a magyar energiaellátás biztonságát.

Ha el kell zárni a földgázszállítást Oroszországból Európába, akkor nem lesz fűtés Magyarországon

– mondta a külügyminiszter.

Hozzátette: az ipar rendkívüli nehézségekbe ütközne, ha a szén importját állítanák le, ha pedig a kőolajszállítást is leállítanák, akkor az üzemanyagellátás kerülne veszélybe. Magyarország sikerrel vitázott ugyanakkor, így ezeket nem érintik a szankciók, az ország energiaellátását nem kockáztatja ez az új szankciós csomag.

Szankcionálnak ugyanakkor orosz üzletembereket és vállalatvezetőket, megtiltják egyes orosz luxustermékek európai uniós kereskedelmét, tovább szigorodnak a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó szabályok, néhány vasipari termék behozatalát is megtiltják, valamint az energiaszektor működéséhez használt bizonyos technológiák Európából történő kivitele is tiltás alá került.

Szijjártó Péter kiemelte: a Paksi atomerőmű fenntartása, üzemanyaggal való ellátása, illetve az új erőmű építése sem kerüt veszélybe és akadályokba a szankciókkal.

Magyarországnak fontos volt, hogy a szankciók ne érintsék egyes ásványi anyagok, mint a mangánérc és a vasérc importját se tiltsák, ezt is sikerült elérni. Mint ahogy azt is, hogy a Mol egy oroszországi mezőjén is tovább folyhat a kitermelés. Szijjártó Péter a végén hozzátette: fontos az európai egység, de van egy vörös vonal, mégpedig az ország energiaellátása, ezért pedig most megküzdöttek Brüsszelben.