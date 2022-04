Kifejezetten erősre sikerült a február is a lakossági hitelpiacon – derül ki a Magyar Nemzeti Bank ma közzétett adataiból. A jegybank statisztikái szerint az év második hónapjában 104 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások, ez ugyan kicsivel elmarad az egy hónappal korábbi 108,5 milliárdtól, de az év eleji időszakhoz képest igen szép eredménynek tekinthető.

A lakáshitelek iránti szokatlanul erős keresletben persze jelentős szerep jutott a zöldotthon hiteleknek is, amelyek értékesítését már a legtöbb nagybank fel is függesztette a kiugró mértékű érdeklődés (és így a rendelkezésre álló keret gyors olvadása) miatt.

A fogyasztási hiteleknél is jól alakult a február, ezeknél a 81,5 milliárd forintos szerződéses összeg 8,8 százalékkal haladta meg a januárit. Ebben jelentős szerep jutott a 16,6 százalékos havi növekedést produkáló személyi kölcsönöknek, de a januári mélyponthoz képest már valamennyit javított a babaváró hitel is: a gyermekvállalásra készülő családoknak szóló támogatott konstrukcióból 31,1 milliárdra kötöttek szerződést az év második hónapjában.

Az első két hónap szerződéses adatait az egy évvel korábbival összevetve már kissé vegyesebben alakul a kép. Itt is a lakáshitelek tekinthetők az egyértelmű nyertesnek, hiszen az első két hónapban megkötött 212,5 milliárd forintnyi hitelszerződés 65,7 százalékkal magasabb a 2021 azonos időszakában regisztráltnál. A kiugró növekedésben két fő ok játszott szerepet: az egyik a már már említett zöldhitel keresletet felhajtó hatása, a másik pedig az, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt a múlt év első hónapjai még a szezonális hatások által indokoltnál is jóval gyengébbre sikeredtek a lakossági hitelek piacán.

A fogyasztási hitelek új szerződéseinél viszont 4,5 százalékos visszaesést mért a január–februári időszakra az MNB, ami elsősorban a babaváró kölcsönnél jelentkező csökkenéssel magyarázható: 2022 első két hónapjában ugyanis éppen 60 milliárd forint felett alakult az új szerződések összege, ami jelentős, 27,3 százalékos visszaesést jelez.

Fotó: Shutterstock

A jegybank adatai szerint egyébként a lakossági hitelek állománya új csúcsra, 9372,4 milliárd forintra emelkedett február végére: ez 14,2 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi volumenhez képest.

Ezen belül a lakáshitelek kimutatott mennyisége (szintén rekordot döntve) 15,3 százalékkal emelkedett egy év alatt, és meghaladta a 4651 milliárd forintot. A fogyasztási hiteleknél valamivel szerényebb ütemű, de így is robusztus, 14 százalékos éves állománybővülést mutat a jegybanki statisztika, 4205,8 milliárdos portfólió mellett.