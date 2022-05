Az eddig megjelent adatok alapján negyedéves alapon a hazai gazdaság mutatta az ötödik leggyorsabb növekedést, messze felülmúlva az uniós átlagot, míg éves alapon csupán a három ország (Portugália, Lengyelország, Ausztria) növekedése haladta meg a hazai dinamikát - hívta fel rá a figyelmet kommentárjában Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője az Eurostat eddig rendelkezésre álló adatai alapján.

A régióban továbbra is gyengén teljesített a szlovák (3 százalék) és a cseh (4,6 százalék) gazdaság, amit jórészt a járműgyártást sújtó chiphiány okozhatott.

Mivel az egyes országokat eltérő mértékben és ütemben érték a járvány különböző hullámai, valamint a korlátozások enyhítésének ütemezése is eltérő volt, ezért az elemző szerint jobb összehasonlítást ad a járvány előtti utolsó negyedévhez képesti teljesítmény.

Ezek alapján is kedvező a magyar gazdaság teljesítménye: míg az EU összesített GDP-je 1,2 százalékkal, az euró-övezeté 0,5 százalékkal haladja meg a járvány előtti szintet, a hazai GDP már 5,9 százalékkal.

Mivel a járvány alatt a legkisebb visszaesést a turizmus igen alacsony súlya miatt az északi és a balti államok szenvedték el, a kilábalásban is többnyire élen járnak, ezzel szemben a turizmustól erősen függő országok gazdaságai még alig lábaltak ki, a spanyol, a portugál is az olasz gazdaság sem érte el a járvány előtti szintet. De elmarad attól a járműgyártástól jelentősen függő német, cseh és szlovák gazdaság is - emelte ki Suppan Gergely.