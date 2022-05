Éves összehasonlításban pedig bő 6800 milliárd forinttal, vagyis több mint 9,6 százalékkal emelkedett a lakosság pénzügyi eszközeinek állománya. A megtakarítások – illetve különböző befektetések, tulajdonosi részesedések – dinamikusnak mondható negyedéves és éves növekedésében ezúttal fontos szerep jutott az állami juttatásokból származó extra bevételeknek – így például a személyi jövedelemadó visszatérítésének, a tizenharmadik havi nyugdíjnak vagy a fegyverpénznek – is, hiszen csak az szja-visszatérítésből közel 600 milliárd forintnyi egyszeri jövedelmük származott a gyermekes családoknak.

Az első negyedéves állományi mozgásokból is jól látszik az egyszeri kifizetések hatása, ám az ebből származó jövedelem nagyobb részét még „pihentették” a háztartások. Figyelemre méltó például, hogy a háztartásoknál lévő készpénz állománya egyetlen negyedév alatt 7 százalékkal, 6915 milliárd forint közelébe emelkedett, de látványos a gyarapodás a folyószámlabetéteknél is, ahol január eleje és március vége között 4 százalékkal hízott az egyenleg, éppen elmaradva a 10 900 milliárdos határtól.

Látszik azonban az is, hogy az első negyedévben bekövetkező, leginkább az orosz–ukrán konfliktus okozta tőzsdei lejtmenetet sok kisbefektető a részvényportfóliója gyarapítására kívánta használni: ezzel magyarázható, hogy a tőzsdei részvények állománya a decemberi 1566,5 milliárdról március végére 1647,8 milliárd forintra ugrott a nagy árfolyamesések közepette is, ami csaknem 7 százalékos negyedéves emelkedés. A befektetési jegyek állománya viszont 3 százalékkal, 5434,3 milliárd forinttal csökkent az első negyedévben, ebben meghatározó szerepe lehetett a kedvezőtlen tőkepiaci környezetnek is.

Ami a kötelezettségek oldalát illeti, az összesített állomány negyedéves alapon 0,1 százalékkal csökkent, éves összehasonlításban pedig 12,4 százalékkal nőtt, így márciusban megközelítette a 13 422 milliárd forintot. Ennek eredőjeként a háztartások nettó pénzügyi vagyona – vagyis a pénzügyi eszközeik tartozásokkal csökkentett egyenlege – 64 122,9 milliárd forintot ért el az első negyedév végén, ami éves alapon 9,1, negyedéves összevetésben pedig 1,7 százalékos növekedés.