Aligha ismeretlen a Budapest-Brüsszel útvonal Navracsics Tibor számára, hiszen az Orbán-kormány egyik nagy visszatérője 2014 és 2019 között az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosaként szolgált. Kedd este azonban már Magyarország területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli minisztereként tért vissza az uniós intézményrendszer szívébe, hogy szerdán egész nap fontosabbnál fontosabb kérdésekben egyeztessen – meghatározó uniós döntéshozókkal.

A feketeöves diplomata reaktiválása leginkább akkor igazolhatja Orbán Viktor miniszterelnököt, ha érdemi eredményeket ér el olyan vitás ügyekben is, amelyeknek a Magyarországnak járó uniós források kifizetése a tétje.

Merthogy amióta újra kormánytag, most vette először Brüsszel felé az irányt Navracsics Tibor. Látogatásának nem csekély a jelentősége, az uniós források felhasználásért felelős miniszter a helyreállítási alapok sorsáról is egyeztet. A kormány mindent megtesz azért, hogy az év végéig alá tudja írni a megállapodást, a mostani tárgyalások is ezt a célt szolgálják – terítéken az országspecifikus ajánlások tisztázásával. Az utóbbiak közé tartozik a támogatások felhasználásának módja, a korrupció elleni küzdelem és a közbeszerzési eljárások is.

A tét az 5800 milliárd forintos keret mielőbbi lehívása, amelyből 2500 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó rész pedig visszatérítendő forrás, azaz hitel.

Az Euronews megkeresésére az Európai Bizottság szóvivője, Veerle Nuyts úgy fogalmazott, hogy több kérdésben is volt előrelépés az elmúlt hónapokban. De több nyitott fejezet is van, ilyenek a korrupcióellenes és az oktatási intézkedések.

Az 56 éves politikus beszámolója szerint először Janez Lenarčič válságkezelésért felelős uniós biztossal

Magyarország szerepéről tárgyalt az orosz-ukrán háború társadalmi következményeinek enyhítésében.

Ezt követően az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosával, Maria Gabriellel tanácskozott Navracsics Tibor.

A kultúra és innováció kapcsolódása a mi 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programsorozatunkban is kiemelt jelentőséget kap. Találkozásunk jó alkalom volt arra, hogy meghívjam Maria Gabriel biztos asszonyt a 2023. január 21-i megnyitóünnepségünkre, Veszprémbe

- mondta a tárca nélküli miniszter.

A folytatásban az egyenlőségért felelős uniós biztossal értekezett Navracsics. Úgy fogalmazott, hogy

bár az egyenlőség kérdésében számos ponton eltér a magyar kormány és az Európai Bizottság álláspontja, ez nem ok arra, hogy ne folytassunk párbeszédet, és ne vitassunk meg az eltérő koncepciókat. Köszönöm Helena Dallinak a vitára való nyitottságát!

Több konkrétummal szolgált az ezt követő találkozójáról a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter. Miután az Európai Bizottság alelnökével tárgyalt, kiemelte:

Akkumulátorgyártásban az Európai Unió vezető hatalmának számítunk. A Bizottsággal való sikeres együttműködés legfőbb támogatója Maros Sefcovic, aki beszélgetésünk során e téren is méltatta Magyarország teljesítményét.

A brüsszeli nagyüzem java még hátravan, csütörtökön és pénteken is fontos tárgyalásokat folytat Naracsics Tibor Brüsszelben.