Hónapokat kell várni az építőanyagokra, amelyeknek az árát a rendeléskor még nem is tudhatja a vevő a heti árazás miatt, sőt egyre többször rendkívüli emelések is felülírják az előző napokban megadott árakat – hangzott el az Újház Centrum Trendriportjának bemutatóján. A társaság vezérigazgatója, Rázsóné Szórády Csilla elmondta, hogy beindult a pánikvásárlás és a betárazás, ráadásul már nemcsak a lakossági megrendelők, hanem az ingatlanfejlesztők és az építőanyag-kereskedő hálózatok szintjén is. Az építőanyagok ára rendkívüli módon megdrágult, behozataluk akadozik, miután minden országban a saját piacra igyekeznek biztosítani az alapanyagot.

Fotó: Shutterstock

Miközben az otthonteremtési támogatások fűtik az építési és felújítási kedvet, a közismert nehézségek pedig hűtik, még mindig nagyon sokan vágnának bele valamilyen munkálatba. A piacvezető építőanyag-kereskedelmi hálózat reprezentatív lakossági felmérése szerint májusban a megkérdezettek 48 százaléka nyilatkozott úgy, hogy minden várható nehézség ellenére építkezni vagy felújítani tervez, 52 százalékuk pedig most semmiképp. A kisvállalkozások körében végzett kutatás szerint a megrendelők 58,3 százaléka készül felújításra, és 41,7 százaléka építkezésre. A megkérdezettek 67 százaléka nem vett fel állami támogatást, és nem is tervez, 17 százalékuk otthonfelújításitámogatást, 11 százalékuk CSOK-ot igényel, vagy már élt vele.

A felújítók és építkezők 32 százalékának kellett anyagi pluszerőforrásokat bevonnia, 28 százalékuk pedig elhalasztotta a beruházást.

Huszonhét százalékuknál halad minden a terv szerint, vélhetően ők vásároltak be előre építőanyagból, és/vagy maguk végzik a felújítást, esetleg a kivitelezőjük nem emelte a megállapodott munkadíjat. A spórolás elterjedt módszere az önálló anyagbeszerzés, ezt a megkérdezettek 33 százaléka támasztotta alá. A kényelmi dolgokról, például az okosmegoldásokról a beruházók 23 százaléka mond le, és csak 23 százaléknyian nem spórolnak semmin. Minden ötödik válaszadó takarékoskodik az anyagon is, csaknem minden tizedik az energetikai vagy zöldmegoldásokon.

Az általános bizonytalanság jeleként a válaszadók 75 százaléka tart munkák további drágulásától, 44 százaléka pedig az elhúzódásuktól. Ez egybecseng az építőanyag-piac legnagyobb problémájával, vagyis a drágulással és az alapanyaghiánnyal, ami a gyártókapacitások szűkösségéből is fakad. Az Újház Centrum Zrt. vezérigazgatója rámutatott, hogy az utóbbi két évben csúcsra járatott kapacitások miatt most sok építőanyaggyár kénytelen karbantartási szünetet tartani.

Megjelent a kvótarendszer is, amelyben a cégek előre lekötik vagy eladják partnereiknek az éves termelési kapacitásukat, jellemzően a partnerek korábbi vásárlásai arányában.

Fotó: Shutterstock

Az építőipar minden szereplőjét sújtja a költségnövekedés, az elhúzódó ukrán–orosz háború hatása, újabb csapásként pedig az általánosan magas és növekvő infláció. Az építőipar nem fog és nem tud satufékezni, de arra egyre többen számítanak, hogy a lassulása már érezhető lesz a harmadik-negyedik negyedévben. Ennek hatása megjelenhet az építőanyag-piacon is. Rázsóné Szórády Csilla szerint az érintettek mégis az otthonteremtés támogatások folytatását, az energiaválság miatt pedig az energetikai korszerűsítések támogatását remélik.