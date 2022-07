Az édességiparban is komoly válsághangulat uralkodik az alapanyagok tekintetében, ráadásul ez exponenciálisan nő, és ehhez még társul a munkaerőhiány – mondta Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke a szervezet kerekasztal beszélgetésén. A cukor euró alapú ára az idei első negyedévben 26 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a búza esetében a drágulás 65 százalék, a pálmaolaj 79, a napraforgó olaj 136, a vaj 60, a tejpor 62, a műanyag alapanyagok 42, a papír alapanyagok 40, a tengeri szállítás 215, a közúti szállítás pedig 29 százalékkal.

A magyarországi jégkrémgyártók már tavaly év közben szembesültek a drasztikus áremelkedésekkel és az alapanyaghiánnyal, illetve már tavaly ősszel elkezdtek nagyot ugrani az energiaárak.

Ezek a problémák idén csak tovább súlyosbodtak. Tischer Thomas, a környei Gelato Italiano ügyvezetője elmondta, idén tavasszal a szentjánoskenyérmag-liszt 600 százalékkal volt drágább, mint egy évvel korábban, a sovány tejport 130, a kókuszzsír 110, a vanilin pedig 170 százalékkal. Továbbá a csomagolóanyagok ára is hasonló mértékben emelkedett, valamint a szállítási költségek is. Ezen kívül a szállítási idők is lényegesen meghosszabbodtak, sok szállító már csak azonnali fizetés esetén vállal fuvart – tette hozzá.

Fotó: Shutterstock

A szakember elmondása szerint míg korábban éves szerződéseket kötöttek a partnerekkel, most ad hoc-jelleggel történnek a megbízások. A különleges termékek iránt csökkent az igény, minden cég arra törekszik, hogy kapjon terméket, és lehetőleg minél gyorsabban és olcsóbban. Az ágazatot a forint leértékelődése és az enerigaárak növekedése mellett a csipszadó kiterjesztése is terheli, július 1-től ugyanis az összes jégkrém esetében fizetni kell ezt az adót, még a cukormentesek esetében is, így összességében további drágulásra lehet majd számítani.

Nem állt meg a drágulás

Az ágazatot számos nehézség terhel, a mélyhűtés miatt jelentős a jégkrémipar energiaigénye, és a hűtős szállítás miatt több üzemanyagot igényel a szállítása. Megjelent az igény, hogy a tej beszerzését fenntartható gazdaságokból bonyolítsa az ágazat, illetve a műanyagok folyamatos csökkentése is fontos törekvés. Mindezek függvényében a következő években is jelentős áremelkedésre lehet számítani.

A 230-250 milliárdos magyar édesség piacnak a 17 százalékát, 40-42 milliárd forintot tesz ki a jégkrém ágazat.

A globális jégkrémpiac évi 70 milliárd dollár forgalmat bonyolít, és folyamatosan növekszik a szektor. A legnagyobb jégkrémevő ország az USA, ahol 4 milliárd liter tejből, vagyis a teljes tejtermelés 10 százalékából készítenek jégkrémet, és egy átlag amerikai 12,5 liter jégkrémet fogyaszt évente. Globálisan a vanília a kedvenc íz, melyet csokoládé követ, majd a gyümölcsös ízek. Magyarországon a csokoládé a kedvenc, amelyet a vanília és a gyümölcsös ízek követnek. Jégkrémek esetében nagyobb a bizalom a saját márkás termékek iránt, ugyanis általában az édesipar esetében 20-23 százalék a saját márkás termékek aránya, addig jégkrémeknél 40 százalék.