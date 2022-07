Laczi Zoltán tájékoztatása szerint a Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című vízügyi beruházás a Széchenyi 2020 programon belül, az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és 6 területi vízügyi igazgatóság közreműködésével,

több mint 13,8 milliárd forintból valósult meg.

A beruházás részeként felújították és korszerűsítették a bajai Deák Ferenc-zsilipet, a dunakiliti és a nicki duzzasztóművet, a budapesti Kvassay-hajózsilipet, a Kiskörei vízlépcsőt, valamint a Góri tározó zsilipjét és Tiszavasvárinál a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgyát.

A szóvivő közölte, hogy

az MBH-HÍD Konzorcium által elvégzett rekonstrukciókra azért volt szükség, mert az érintett vízügyi létesítmények jelentős részénél elengedhetetlenné vált a korszerűsítés.

Fotó: Mészáros János/MTI

A felújított zsilipek és duzzasztók alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, állapotuk megőrzése, javítása nélkülözhetetlen a biztonságos üzemeltetésükhöz és hatékonyabb, gazdaságosabb működtetésükhöz. A fejlesztés eredményeként a hét létesítmény továbbra is képes lesz ellátni jelentős térségi szerepét az árvízvédelem, az ivó- és öntözővíz biztosítása, az energiatermelés, a hajózás, valamint a szabadidős és rekreációs célú hasznosítás terén. Laczi Zoltán kitért arra is, hogy a beruházássorozat csütörtöki ünnepélyes átadásának helyszíne az idén 49 éves Kiskörei vízlépcső volt, ahol a duzzasztóművön, a hajózsilipen és a hullámtéri duzzasztóművön is felújították a vasbeton felületeket, a fémszerkezeteket, továbbá a gépészeti és a villamos berendezéseket.

Megtörtént a pillérek, a darupálya, a nyílások, a pillérhelyiségek, a hajózsilip és a hídszerkezet betonfelületeinek javítása és korrózióvédelme, a dilatációs egységek cseréje, valamint részben megújult az üzemi híd útburkolata. Kicserélték a vízlépcső szegmenstábláinak támcsapágyait, hidraulikus munkahengereit, tápegységeit, csővezetékeit és szelepeit. A kivitelező ugyancsak elvégezte a hajózsilip berendezéseinek és szerelvényeinek cseréjét és a hullámtéri duzzasztómű elzáró szerkezeteinek felújítását.

Megújultak az elektromos berendezések is. Korszerűsítették a vezérlőrendszert, a kommunikációs kábelhálózatot, az üzemirányító számítógépeket és programokat, a szünetmentes tápellátást, a hullámtéri duzzasztómű transzformátorállomását és modern térvilágítást kapott az üzemi híd.

A beruházás része volt a duzzasztóművön, a hajózsilipen és a hullámtéri duzzasztóművön lévő daruk felújítása, korrózióvédelme, távvezérlő és biztonságtechnikai berendezéseinek korszerűsítése

– mondta Laczi Zoltán.