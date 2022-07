Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megállapodjunk. Nem rajtunk fog múlni, ha ez elmarad. (…) Nyitottak vagyunk minden javaslatra, minden tárgyalási pozícióra. Meg akarunk állapodni – erősítette meg nem először Navracsics Tibor, akit a helyreállítási alap forrásairól kérdeztek újságírók egy pénteki sajtóeseményen. A területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, a múltkori 98,2-ről már 98,8 százalékra teszi az év második felében való megegyezés valószínűségét, de ha rajta múlna, még ma délután aláírnák a dokumentumot. A magyar fél nem akar forrást veszíteni, egyértelműen megvan benne a politikai akarat, és ha az elvárások rendszerét egyébként többször módosító brüsszeli testület is meg akar állapodni, akkor meglesz a közös pont – mondta.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet



Emlékeztetett, hogy a kormány már két törvénymódosítási javaslatot is beterjesztett az Országgyűlésnek az Európai Bizottsággal való egyezség érdekében, de a folytatódó tárgyalási sorozatban elképzelhetők még jogszabály-változtatást igénylő lépések. Arra a felvetésre, hogy ilyen lehet-e az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, úgy reagált: önmagában nem egy ab ovo elutasítandó kérdésről van szó, de a téma nem szerepel a brüsszeli egyeztetések napirendjén.

A bizottság jogállamisági aggályaival kapcsolatban a politikus azt közölte: a magyar kormánynak augusztus 22-ig kell megfogalmaznia a válaszlevelét. Azt azonban hangsúlyozta, hogy Magyarország még az Európai Bizottság saját nyilvántartásai szerint sem tartozik a legkorruptabb tagállamok közé. Felelevenítette egyúttal azt a magyar vállalást, amely szerint a nemzeti forrásból megvalósuló beruházások esetében az egyszereplős közbeszerzések arányát is az uniós átlag csökkenti a kormány.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszéde befolyásolhatja-e a brüsszeli tárgyalásokat, a miniszter azt felelte, nem találkozott még ennek semmilyen következményével.

Közölte továbbá: a kormány még e hónap végéig benyújtja a 2021–27-es fejlesztési időszakra vonatkozó összes – szám szerint nyolc – operatív programot az Európai Bizottságnak, amelynek ezt követően öt hónapja van az értékelésre. A cél, hogy ez év második felében megköttessen Magyarország és Brüsszel között a partnerségi megállapodás, majd a brüsszeli testület jóváhagyja az operatív programokat, és így megkezdődhessen a források folyósítása. A VG kérdésére, hogy a helyreállítási alaphoz hasonlóan e folyamat során is elképzelhetők-e jogi aggályok Brüsszel részéről, Navracsics Tibor azt mondta: az operatív programok kifizetéseihez is kötődnek bizonyos intézményi feltételek, de ezekkel kapcsolatban jelen pillanatban nincs vita. A 2014–20-as ciklus zárásáról itt írtunk részletesen.

A helyreállítási alaphoz kapcsolódó hitel felvételéről még nem határozott a kormány, de még idén döntenie kell a kérdésben – tette hozzá a miniszter, aki – a kölcsön jó kondíciói és szakpolitikai okok miatt – a maga részéről támogatja a hitel igénybevételét.

Az állami invesztíciók visszafogásával kapcsolatos kormányzati tervekről szólva Navracsics Tibor közölte: EU-s forrásból megvalósuló beruházásokra nem vonatkozik a felülvizsgálat.