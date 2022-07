Óhatatlan következménye lesz az előttünk álló recessziónak, hogy újra emelkedni fog a munkanélküliség Magyarországon – mondta a VG-nek Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. A szakember, aki a hazai elemzők között az egyik legpesszimistább a 2,5-3 százalékos növekedési előrejelzésével, úgy látja, a belső és külső kereslet visszaesése és a beruházási dinamika várható lassulása miatt a negyedik negyedévre már mínuszba fordulhat a magyar gazdaság kibocsátása, ami a munkaerőpiacot sem hagyja érintetlenül:

előrejelzése szerint ugyan nem lesz drámai a munkanélküliségi ráta változása, de az év végére a mostani 3,5 százalékról 4 százalékig emelkedhet.

Jövőre pedig 4,5 százalékig nőhet, ami azt jelenti, hogy a májusban regisztrált 170 ezerről 210 ezerre gyarapodhat a munkanélküliek száma.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány alatt 5 százalékig emelkedett az állástalanok rátája, 240 ezerre, tehát néhány tízezerrel, de alacsonyabb lehet ez a szám. A szakember ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ennél sokkal rosszabb is lehet a helyzet, miután rengeteg olyan kockázat van a világgazdaságban, amely beárnyékolja a hazai kilátásokat.

Az egész azon múlik, hogy lesz-e energiaválság. Ha lesz, akkor ez az előrejelzés nem is nagyon pesszimista

– vélekedett kissé vészjóslóan saját prognózisáról.

Akár három százalék alá is benézhet a munkanélküliségi ráta

Olyannyira kritikus a munkaerőhiány, hogy nem fog nőni a munkanélküliség, sokkal inkább csökkenni fog – fogalmazott meg teljesen ellentétes véleményt Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője. Rámutatott, rekordokat döntöget idehaza a betöltetlen álláshelyek száma, és egyelőre semmi jele annak, hogy drámai fordulat előtt állna a magyar munkaerőpiac. A munkaerőhiány szerinte valamennyire enyhülhet, például az építőiparban, de a legtöbb ágazatban továbbra is fennmaradhat. Utalt rá: az utóbbi időben egyre több helyről hallani, hogy a probléma miatt rövidített nyitvatartásra kellett áttérni.

Várakozása szerint a munkanélküliségi ráta az év végére 3 százalék alá is benézhet, így 2022 egészében 3,2, jövőre pedig 3,1 százalék lehet a ráta.

A szakember nem vár drasztikus visszaesést a GDP-növekedésben, ami szerinte a végén is pozitív előjelű maradhat, bár azt elismerte, hogy a lakáspiacon egyértelműen megtorpanás jöhet. Szerinte senki sem fog piaci alapú hitelt felvenni ilyen magas kamatok mellett, tehát ez a támasz kidőlhet. De például a kiskereskedelmi forgalom folyamatosan bővülhet, a fogyasztás terén nem is számítanak visszaesésre. Várakozása szerint negyedéves alapon 0,4-05 százalékos növekedés jöhet, tehát továbbra is pozitív tartományban maradhat a kibocsátás.

Bár azért azt hozzátette: ha teljesen leállnának Németország felé az orosz gázszállítások, és a német ipar megbicsaklik, az már a magyar gazdaságot is magával rántaná.