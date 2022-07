Salgótarján polgármestere tegnap jelentette be a közösségi oldalán, hogy az elmúlt másfél hét országos eseményeinek hatására úgy döntött a városvezetés, nem rendezi meg az augusztus 20-i tűzijátékot, helyette adótanácsadókkal és mérlegképes könyvelőkkel konzultációs foglalkozásokat szerveznek a kata változása miatt bajba került helyieknek. Emellett tanácsadó konzultációs foglalkozásokat szerveznek „azoknak a salgótarjániaknak, akiket az áram- és gázdíjak emelkedése várhatóan súlyosan érint. Ezek során javaslatokat fogalmaznak meg szakembereink arra vonatkozóan, hogy a különböző típusú lakóingatlanokban hogyan lehet spórolni az árammal és a gázzal” – közölte Facebook oldalán Fekete Zsolt.

Fotó: Kurucz Árpád / AFP

Szintén tegnap Siófok polgármestere is hasonló lépést tett. Sajtóközleményt adott ki, amely szerint idén biztosan elmarad az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték.

Az intézkedéssel a városvezetés szolidaritását szeretné kifejezni a háborúban érintett nemzetek szenvedő polgári lakosságával, illetve tekintettel a jelenlegi és várható gazdasági folyamatokra, jelképes gazdasági döntésnek tartja

– írja közleményében Lengyel Róbert, Siófok polgármestere. A városi kasszában ezzel a döntéssel csaknem kétmillió forint marad, amelyet az óvodai étkeztetés kiegészítésére fordít a település vezetése.

Szentes és Törökbálint is lefújta

Ma újabb városok csatlakoztak az említettekhez: Szentes polgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a város ugyan méltó módon megünnepli az államalapítás évfordulóját, a rendezvényt szervező művelődési központ igazgatóját azonban arra kérte, hogy mellőzze az ünnepség végére tervezet tűzijátékot.

Néhány órája Törökbálint polgármestere is hasonló döntésre jutott, Elek Sándor Facebook-posztjában azt írja, hogy a háború okozta energiaválság elérte a magyar családokat is, ezért arra utasította kollégáit, hogy mérjék fel a helyzet várható következményeit. A polgármester úgy döntött, hogy a háromnaposra tervezett TÉR fesztivál első két napját és a sokak által várt tűzijátékot is törli, hogy „a megtakarított költségeket is a bajba jutott törökbálinti családok megsegítésére tudják fordítani”.

A fővárosi tűzijáték azonban nem marad el az idén. A budapesti tűzijáték áráról nemrég közleményt adott ki a Magyar Turisztikai Ügynökség, eszerint a rakéták beszerzési ára nettó 1,3 milliárd forint, azaz bruttó 1 milliárd 650 millió forint, amely megegyezik a tavalyi tűzijáték árával.