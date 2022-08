Váratlan kormányzati nyilatkozat érkezett – fordulat jöhet a szélenergia szabályozásában

Több figyelemreméltó bejelentést is tett Palkovics László a török hírügynökségnek adott interjújában, amiről eddig nem számolt be a magyar sajtó. Nyíltan beszélt a hírhedt-híres Bayraktar katonai drónok esetleges beszerzéséről, és arról is, hogy Magyarország aktív szereplője lehet annak, hogy a kínai vasúti áruforgalom Törökországon keresztül bonyolódjon Európa felé, miután az orosz és az ukrán tranzit a háború miatt ellehetetlenült. A legérdekesebb kijelentések mégis az energetika kapcsán hangoztak el: Magyarország 2023 végéig 8 gigawattra növelné a napenergiakapacitását, és utalás történt arra vonatkozóan, hogy a szélenergia-szektorba irányuló befektetések zöld utat kaphatnak.

26 perce | Szerző: Hecker Flórián

A török gyártású pilóta nélküli légijárművek úttörők a védelmiiparban - mondta Palkovics László a török állami Anadolu Hírügynökségnek adott interjújában. A technológiai és ipari miniszter hétfőn járt Ankarában munkalátogatáson és egyebek mellett hadiipari együttműködésről tárgyalt Mustafa Varank török ipari és technológiai miniszterrel. ⚔️ Hadiipari együttműködésről tárgyalt Palkovics László technológiai és ipari miniszter Mustafa Varank török ipari és... Közzétette: Technológiai és Ipari Minisztérium – 2022. augusztus 15., hétfő Palkovics László a magyar sajtóban eddig nem közölt interjúban úgy fogalmazott, hogy a védelmiipar terén potenciális együttműködés jöhet létre a török katonai drónok kapcsán. Szerinte a Baykar cég által gyártott Bayraktar típusú drónok a riválisokhoz képest megfizethetőbbek és hatékonyabb technológiával rendelkeznek. Arról is beszélt, hogy a magyar kormány nem csak egy adott termék megvásárlásában gondolkodik, hanem annak magyarországi gyártásának kérdését is kiemelten kezeli. Fotó: AFP Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az esetleges magyarországi beszerzésről a honvédelmi tárca illetékessége dönteni. Rámutatott viszont, hogy a török vállalatok számára kitűnő együttműködési lehetőséget jelent a zalaegerszegi Zala Zone járműipari tesztközpont. "A közös kutatás-fejlesztési projektek, a közös gyártás, valamint a közös tudományos kutatások mind Magyarország, mind Törökország számára kölcsönös előnyökkel járhatnak" - jegyezte meg. Megkezdődhet a Gidrán harcjárművek gyártása Kaposváron Palkovics László szerint az orosz-ukrán háború egyértelművé tette Európa, kiváltképp Németország védelmi ipari kapacitásának elégtelenségét. A helyzet azonban változik, és ebben fontos szerepe van a kapacitásfejlesztésnek. Ennek kapcsán kitért rá, hogy Magyarország egy, a páncélozott járművek gyártásában az élmezőnybe tartozó török vállalattól védelmi ipari termékeket vásárol. A megállapodás értelmében a cég a közeljövőben megkezdi a járművek magyarországi gyártását is. Ennek első fázisában a vállalat az összeszerelést, a második fázisában pedig a teljes körű gyártást Magyarországon végzi. A miniszter vélhetően a Gidrán típusú, Törökországban gyártott harcjárművekre utalt, amelyekből először negyven darabot szerelnek készre Kaposváron rádiótechnikai és elektronikai eszközökkel. Később további száz példányhoz helyben gyártanak alkatrészeket. Robbanás előtt a napenergiatermelés-kapacitás, új fejezet nyílhat a szélenergiában Az iparminiszter hosszan beszélt energetikai kérdésekről. Szerinte a török cégek hozzájárulhatnak Magyarország energiafelhasználásának átalakításához. Kifejtette, hogy jelenleg Európa energiarendszere földgázközpontú: a villamosenergia árát földgáz alapú rendszerek alapján állapítják meg, ezen azonban változtatni kell. Ehhez kapcsolódóan több fontos bejelentést is tett. Magyarország az energiaátalakítási tervnek megfelelően fokozatosan átáll a megújuló, illetve alternatív energiaforrásokra. Ennek keretében 2023 végére a napenergiatermelés kapacitását 3 gigawattról 8 gigawattra növelné, ezt pedig a szükséges berendezések magyarországi gyártása esetén 20-24 gigawattra lehet felfuttatni. Magyarország más alternatív energiaforrások kiaknázását is tervezi, mint a biogáz, a biometán és a biomassza. Közölte, hogy a geotermikus és a szélenergiába való befektetésekkel együtt a következő 10 évben összesen 16 milliárd euró értékben jöhet létre befektetés. Mindezeken felül fontos energiaforrásnak számít a hidrogén is, amelynek esetleges jövőbeni felhasználásáról európai szintű kooperáció kell. Fotó: Shutterstock A szélenergia alternatívák közötti említése váratlan kormányzati szinten. Egy 2016-os kormányrendelet értelmében ugyanis nem lehetséges szélfarmot telepíteni a lakott területtől számított 12 kilométeres védőtávolságon belül. Ez a kikötés a gyakorlatban azt jelenti, hogy lényegében nincs olyan pont Magyarországon, ahol lehetséges szélerőművet felállítani. Hogy ebben lesz-e változás, az egyelőre nem ismert, mindenesetre ha valamikor, akkor most feltámadhat itthon a poraiból a szélenergia. Ukrajna helyett Törökországon keresztül, Magyarországon át érkezhet a kínai áru Európába Palkovics László az interjúban további lényeges információkat osztott meg a vasúti kereskedelem jövőjéről is. Magyarország, Törökország, Szerbia és Bulgária között egyezség született: a felek célja nagyobb részt szerezni a Kína és Európa közötti vasúti áruforgalomból. Az orosz-ukrán háború következtében az ukrajnai tranzit beláthatatlan ideig ellehetetlenült, ezért a Kína-Európa vasúti kereskedelem útvonala a jövőben Törökországon keresztül haladhat. Ehhez a Boszporusz tengerszoros alatt épülhet ki vasútvonal, ami Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországig, "Európa szívéig" vezethet. A tárcavezető felhívta rá a figyelmet, hogy mivel a Kínából induló teherszállító vonatok nem tudják használni az oroszországi és ukrajnai vasútvonalakat, a közép-ázsiai országok jelentősége nagyban felértékelődött. A Türk Államok Szervezete (TÁSZ) tagállamai például kulcsszerepet játszhatnak az európai energiaválság megoldásában, is, mivel a türk államokon keresztül vezető kötöttpályás folyosót energiaszállításra is igénybe kell venni. Fotó: Wei Peiquan/AFP Az Európába irányuló teherszállításnak most a 20 százaléka történik vasúton, az uniós országok ezt az arányt 50 százalékra emelnék. A cél eléréséhez a belföldi és a szomszédos államokkal kapcsolódó vasúti hálózat megerősítése szükséges. Palkovics László erről azt mondta, hogy ezen a téren a magyar, török, bolgár és szerb fél már fontos lépéseket tett.

