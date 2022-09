Bár a rezsicsökkentési szabályok változása sok háztartás energiaköltségeit növeli, nem változott számottevően az energiakorszerűsítést tervezők aránya, és továbbra is a kisebb munkákra, fejlesztésekre a legnagyobb a kereslet – derült ki az Újház reprezentatív kutatásából.

Fotó: Shutterstock

A felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek 55 százaléka végzett számításokat jövőbeli rezsiköltségeivel kapcsolatban és a válaszadók 37 százaléka tervez energetikai beruházást költségei vagy épp ökológiai lábnyoma csökkentése céljából. Azonban a megkérdezettek 64 százaléka kevesebb mint 1 millió forintot tud erre szánni, így nem meglepő módon az energiatakarékos izzók vásárlása a legnépszerűbb fejlesztés.

A felújításokat 61 százalék fedezné önerőből, 17 százalék hitellel is számol, 10 százalék csak kölcsönökre támaszkodna, míg 12 százalék számít állami támogatásra is.

Az Újház közleménye azonban felhívja a figyelmet arra is, hogy jelentős energiamegtakarítással járó beruházások nagyobb pénzügyi ráfordítást jelentenek a háztartások számára, ezért az energiaárak emelkedése sem hozott kiemelkedő változást az ilyen megoldások iránti érdeklődés terén. A szigetelési munkát tervezők aránya a tavalyi 13 százalékról idén 14 százalékra nőtt, míg tetőfelújításban idén is és tavaly is csak 10 százalék gondolkodott, a nyílászárók cseréjét 2021-ben 15 százalék tervezte, az idénre még csökkent is, így azzal most 13 százalék számol.

Ugyanakkor a megújuló energiaforrások iránt egyre többen érdeklődnek, a tavalyi 4 százalék idénre 8 százalékra nőtt.

Azon 37 százalék körében, akik terveznek valamilyen korszerűsítést, a legnépszerűbb megoldások az energiatakarékos fényforrások (41 százalék), a szigetelés (37 százalék), a nyílászárócsere (35 százalék) és a fűtéskorszerűsítés (28 százalék) voltak.

Mivel a legtöbben csak kisebb korszerűsítéssel próbálkoznak, az elvárt megtakarítás mértéke is viszonylag alacsony, túlnyomó részt 15 százalék alatti, ugyanakkor a felújítók 15 százaléka 30 százaléknál is nagyobb fogyasztáscsökkenésben reménykedik. Összességében a válaszadói elvárások magasabbak, mint a ténylegesen elérhető megtakarítás.

A rezsiárak alakulása nyomán az energiatakarékosság nemcsak környezetvédelmi trend, hanem elengedhetetlen pénzügyi lépés lett

– közölte a felmérés kapcsán dr. Rázsóné Szórády Csilla, az Újház vezérigazgatója.