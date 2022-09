– A kialakult energiapiaci helyzet miatt nagyon nehéz lesz az idei tél. Csökkentett mennyiségben érkezik a gáz Oroszországból. Ez elsősorban a szankciók és az azokra adott válaszok következménye. Jóval kevesebb energia áll Európa rendelkezésére, mint a korábbi években. Emiatt emelkedtek meg rendkívüli mértékben az árak, holott a fűtési időszak még el sem kezdődött – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Hortay Olivér.

A Századvég energetikai üzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy önmagában a háború enyhe áremelkedést okozott. – Egy nappal a fegyveres konfliktus kirobbanása előtt az irányadó holland gáztőzsde 87 eurón zárt, míg egy nappal később kilencven eurón. Ez annak volt köszönhető, hogy a tagállamok és az unió vezetői jelezték: a szankciók nem fogják érinteni az energiaszállítást. Másfél hét elteltével azonban számos nyugati politikus megváltoztatta a véleményét. Elkezdték lebegtetni a szankciók lehetőségét, aminek hatására az árak csaknem megduplázódtak – emlékeztetett a szakértő.

Hortay Olivér kiemelte, hogy a szankciók jelenleg sokkal jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak.

– Egy finnországi kutatóintézet megbecsülte, hogy a háború kirobbanása óta Oroszország 158 milliárd euró árbevételt ért el az energia kiviteléből. Ez jelentős mértékben meghaladja a korábbi évek azonos időszakában elkönyvelt exportból származó árbevételét. Oroszország ugyanis az Európai Unió felé elmaradó szállításainak egy részét képes máshol, főként ázsiai országoknak értékesíteni. Így például Kína és India több orosz gázt vásárol, mint valaha. Másfelől, az európai piacon olyan mértékben emelkedtek az árak, hogy az kompenzálja Oroszországot a kieső mennyiség után. Azaz: hiába jön kevesebb energia Európába, a Gazprom bevétele így is emelkedett az elmúlt hónapokban – magyarázta.

Az üzletágvezető beszélt arról is, hogy a rendelkezésre álló adatok és a következő időszakra szóló becslések azt mutatják, hogy az áremelkedés Nyugat-Európában is rendkívüli társadalmi problémákat okoz majd. A lakossági tarifák drágulása olyan mértékű, ami már Németországban, az Egyesült Királyságban és más magas jövedelmű országokban is nehézséget jelent a középosztálynak

Hortay Olivér szerint a magyar kormány elkötelezett abban, hogy ameddig csak lehet, védje a lakosságot az emelkedő piaci áraktól. Ezt mutatja az is, hogy az új rendszerben is, minden egységnyi elfogyasztott energiát a háztartások hatósági áron vásárolhatnak meg. – Jó példa erre az augusztusi áremelkedés, amikor 250 euróról 347 euróra drágult a földgáz. Ez a magyar lakossági tarifákba nem gyűrűzött be közvetlenül – mondta.

A szakértő kitért arra is, hogy egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy hazánkban ellátási problémákkal kelljen szembesülni. A tárolókban rendelkezésre álló gázmennyiség az éves fogyasztásunk több mint 38 százalékát fedezi, míg az uniós átlag 22,5 százalékot mutat.