Az előző évhez mérten nem változott, júliushoz képest 4,4 százalékkal csökkent az építőipari termelés volumene 2022 augusztusában, amikor a nyers adatok szerint megegyezett az egy évvel korábbival – jelentette ma a KSH. Az építményfőcsoportok termelése közül az épületek építéséé 5,5 százalékkal emelkedett, az egyéb építményeké 8,5 százalékkal csökkent. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,4 százalékkal alacsonyabb volt a júliusinál.

Az előző év azonos hónapjához képest az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 4,9, az egyéb építmények építésében 13 százalékkal csökkent a termelés. A speciális szaképítés termelése 12,1 százalékkal emelkedett.

A megkötött új szerződések volumene a 2021. augusztusi bázisnál 50,4 százalékkal kisebb volt.

Az épületek építésére kötött szerződéseké 18,3, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 68,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 7,8 százalékkal kisebb volt a 2021. augusztus véginél.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 18,9 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké 0,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

2022 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés 5,3 százalékkal bővült.

Oldalazó irányban az ágazat

„Oldalazó irányt mutat az építőipar, és továbbra is igaz, hogy egy ilyen volatilis teljesítményű iparág esetében egy-két hónapnyi adatból nem érdemes tartós trendet felrajzolni, de az elmúlt években látott folyamatos növekedési szintek várhatóan nem fogják jellemezni a következő időszakot” – értékelte az augusztusi számokat Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője. Hangsúlyozta, hogy a drágulás továbbra is igen erőteljes az iparágban, elsősorban az építőanyagok árnövekedése miatt. A második negyedévben 19–28 százalékkal nőttek az iparági termelői árak éves alapon, az előző negyedévhez képest pedig tovább gyorsulva, 7,6 százalékkal emelkedtek. Bár a szerződésállományok alapján rövid és középtávon továbbra is elegendő megrendelés látszik az építőiparban, az új szerződések volumene már érezhetően csökken.

Iparági szereplők egyöntetűen úgy vélik, hogy jelentős kihívások előtt áll az iparág a jövő év elejétől, az elszabadult anyagárak, energiaárak, ugrásszerűen növekvő finanszírozási költségek, illetve a csökkenő magán- és állami kereslet mind a lassulás irányába mutat

– összegezte a szakértő, aki éves szinten 6 százalékos bővülést prognosztizált.