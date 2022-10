Mind a Tesco, mind az Auchan, továbbá a Lidl és az Aldi, illetve a többi élelmiszer-kereskedelmi üzlet honlapján található információk szerint a boltok a megszokott nyitvatartás mellett működnek a hosszú hétvégén, sőt október 31-én, Halloween estéjén is nyitva lesznek. Csak kedden,

mindenszentek alatt tartanak zárva.

Mindegyik lánc egyenként határozza meg üzleteinek nyitvatartását. Ez abból ered, hogy vannak boltok, amelyek a bevásárlóközpontok üzemidejéhez igazodnak, tehát általában hamarabb zárnak.

Fotó: Sonpichit Salangsing

A bevásárlóközpontok és a plázák jellemzően este nyolc és kilenc között zárnak be, nagyon sok élelmiszerüzlet azonban tízig is nyitva van hétköznap. Kivétel ez alól a vidéki, vagy kisebb városokban működő boltok, ezeken a helyeken előbb csukhatnak be.

Kereskedelmi szempontból egyébként most kifejezetten jól jön a hosszú hétvége, ugyanis a boltok kapnak három olyan napot, amikor a vásárlók zöme nem dolgozik, így van idejük nézelődni, vásárolni. A plázák és bevásárlóközpontok is csak kedden, mindenszentek idején zárnak be, a hosszú hétvége három napján a megszokott nyitvatartás mellett üzemelnek, vagyis áruháztól függően este nyolc és kilenc között húzzák le a rolót.

A mostani hétvége kicsit lendíthet az utóbbi időben gyengécske forgalmon, illetve segítség lehet a vásárlóknak eligazodni a karácsonyi forgatagban. Tavaly például nem volt olyan hosszú hétvége, amikor ennyi idejük maradt a fogyasztóknak – nem is lett jó a karácsonyi kiskereskedelmi forgalom.

Kipukkadóban van itthon a fekete péntek A fekete péntek hatása már közel sem olyan erős, mint néhány évvel ezelőtt volt.

Idén szenteste szombatra esik, vagyis egy teljes hét marad még a háztartásoknak a bevásárlására, ami jellemzően jótékony hatással bír a forgalomra.

Ráadásul a boltok zöme tartja a szenteste idejére vonatkozó szabályokat, vagyis négyig nyitva tart. Itt azonban lesz némi anomália, hiszen sok üzlet vagy szolgáltató már amúgy sem nyit ki szombaton és vasárnap – és valószínűleg most sem fog. Az azonban biztos, hogy a plázák nyitva tartanak, így a bennük levő boltok is, jellemzően délután kettőig–négyig.

Ugyanez igaz az élelmiszerkereskedelemre is, karácsony első és másnapján viszont minden zárva tart, a következő üzemnap december 27-e lesz. A szilveszter megint csak előnyös lesz a kereskedelem számára, ugyanis január elseje vasárnapra esik, ami amúgy is holt időszak sok kereskedelmi egységnél. Január elsején minden zárva tart, ellenben december 31-e a szokásos nyitvatartás mellett zajlik majd.