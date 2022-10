Lezárult az idei népszámlálás online kitöltési szakasza, összesen 3,2 millió címről 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe, vagyis a címek 63,5 százalékáról küldték be a háztartások a válaszokat. Azokat, akik nem éltek a kérdőív online kitöltésének a lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel október 20. és november 20. között – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Fotó: Rákóczy Ádám / Kisalföld

A KSH kiemelte, több mint háromszor annyi kérdőív érkezett be online, mint a 2011-es népszámláláson, akkor a 20 százalékukat töltötték ki a háztartások. A személyi kérdőívek száma még tartalmazhat duplikációkat, ezek kiszűrése az adatok feldolgozása során történik majd meg.

A megyék közül arányaiban Pest megyéből érkezett be a legtöbb kérdőív (71,7 százalék), a második helyen Győr-Moson-Sopron (69,5 szálalék), míg a harmadik helyen Fejér megye végzett (67,5 százalék).

A megyei jogú városok esetében arányaiban Érdről érkezett be a legtöbb kitöltött kérdőív (a kitöltési arány 79,7 százalék), a második Székesfehérvár (75,1 százalék), a harmadik Szeged (72,4 százalék). Budapesten a címek 70,8 százalékáról küldték be online a kérdőívet. A fővárosi kerületek közül a XVII. (81,2 százalék), a XVI. (80,9 százalék) és a XXII. (77,3 százalék) kerület végzett az első három helyen. Hat településen az internetes kitöltési arány meghaladta a 90 százalékot, ebből négy Győr-Moson-Sopron megyében (Fertőendréd, Harka, Győrzámoly, Győrújfalu), egy Veszprém (Márkó), egy pedig Pest megyében (Telki) található.

Sokan hagyták az utolsó pillanatra a válaszok beküldését, az online önkitöltési szakasz utolsó hétvégéjén a korábbi napi átlag többszöröse érkezett be a kérdőívekből. Míg péntek reggel 7 óráig a címek 42,9 százalékáról küldték be a válaszokat, szombat estére a kitöltési arány meghaladta az 50 százalékot, vasárnap estére pedig már a 60 százalékot is elérte. Vasárnap összesen több mint egymillió személyi kérdőívet küldtek be a háztartások.

Október 20-án indul a népszámlálás számlálóbiztosi szakasza.

Azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online önkitöltés lehetőségével, október 20. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, most már csak az ő segítségükkel lehet kitölteni a kérdőívet. A számlálóbiztosok hétköznap és hétvégén is dolgoznak. Ha nem alkalmas az időpont a kérdőív kitöltésére, a számlálóbiztos a postaládában hagy egy papíralapú értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet időpontját, valamint a telefonos elérhetőségét. Ezen a telefonszámon lehet időpontot egyeztetni a számlálóbiztossal, aki legközelebb akkor megy ki az adott lakcímre, amikor az biztosan megfelel az ott élőknek.

Minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosítószámmal rendelkező számlálóbiztosi igazolványa van. Ez a személyi azonosságot igazoló fényképes okmánnyal, tehát a személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal együtt érvényes. Amikor a számlálóbiztos felkeresi az adott lakcímet, fel kell mutatnia a számlálóbiztosi igazolványát. A számlálóbiztos személyéről a népszámlálás teljes időszakában működő, ingyenesen hívható információs telefonszámon (+36-80-080-143) lehet érdeklődni a felkeresett háztartás lakcímét megadva.

Az adatszolgáltatás a lakáskérdőív kitöltésével indul, majd a személyi kérdőívek következnek – az utóbbiból annyit kell kitölteni, ahányan az adott lakásban élnek. A válaszokat a számlálóbiztos elektronikus eszközön (tableten) rögzíti, majd lezárja. A kérdőívek lezárásakor a rendszer az adatokat automatikusan titkosítja, a beküldéssel közvetlenül a KSH védett szerverére érkeznek.