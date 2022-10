Bizonytalanság, tapogatózás és kivárás jellemzi a covid által megrángatott, kifáradt mai európai társadalmakat, ahol a kereskedelmi statisztikák tanúsága szerint általános spórolás kezdődött, a dráguló életre felkészülni igyekvő fogyasztók olcsóbb termékeket kezdtek vásárolni - összegezte az első reakciókat a VG-nek Steigervald Krisztián piackutató közgazdász, coach. A szakember szerint mindenkinek tudatosítania kell magában a bizonytalanság tényét, elfogadni azt, hogy nincs korábbról használható, mérvadó minta arra, ami most történik.

Általános és normális reakció, hogy mindenki kapaszkodókat keres, mert kibillent a világ a megszokott rendjéből, de továbblépni nem a múlt, hanem csak a jövő felé lehet, mert a régi receptek nem működnek, olyan helyzet előtt állunk, amilyen még nem volt.

Naponta érkeznek hírek korábban képtelenségnek tartott történésekről, biztosnak hitt befektetések olvadnak el, sok évtizedes rekordokat dönt az infláció stabil gazdaságokban is.

Fotó: GettyImages

Az elmúlt 30 évben megtapasztalt stabilitásnak egy időre biztosan vége, és az tovább fokozza a bizonytalanságot, hogy nem tudni, mennyi ideig fog mindez tartani

- szögezte le Steigervald Krisztián. Rossz a helyzet, ezt ki kell mondani, és tudatosítani azt, hogy van, amire egyénileg nincs ráhatásunk, és van, ami viszont egyéni felelősség. Klasszikusan ilyen az utóbbi körbe sorolható szülői szerep. A jelenlegi szülői generáció dolga rendkívül nehéz, hiszen miközben a saját bizonytalanságán kell úrrá lennie, felelősséggel tartozik a felnövekvő generáció lelki és fizikai egészségéért is.

Az általános bizonytalanság közepette felértékelődnek a kisközösségek, a család, a baráti társaságok, megtapasztaljuk, milyen fontos ezek megtartó ereje. Mindeközben mindenkinek meg kell találnia, hogy a saját helyét és helyzetét hogyan tudja értelmezni és meg kell találnia a saját stratégiáit. A coach szerint a tájékozódásban, a hírfigyelésben is fontos az egyensúlyra rálelni, a struccpolitika most ugyanolyan káros, mint a túlzott hírfogyasztás.

A hirtelen változásokra reagálni gyakran kell mostanában, ilyen lehet például az őszi iskolai szünet elmaradása, ami a családokat is épp úgy tervezett menetrendjük átírására kényszeríti, mint azokat a szálláshelyeket és vendéglátó egységeket, amelyek az október végi vendégforgalomra évtizedek óta építhettek.

Fotó: Shutterstock

A vállalatvezetőket is egyre élénkebben foglalkoztatja a kérdés, hogy miként és mivel tudják motiválni munkatársaikat. A munkahelyi hangulat a cég hatékony működése miatt is fontos, emellett persze jelen vannak humánus vezetői szempontok is, a kollégákért érzett felelősség is. A lelki megerősítésre, a motiváló, megerősítő kommunikációra egyre több cégnél törekszenek a szakértő tapasztalatai szerint: ilyen például a cég által fizetett pszichológus vagy akár egy céges jógaóra.

Az össznépi mentális fáradtságot jelzik a tömegesen jelentkező alvásproblémák, a feszültségek, a rossz fizikai állapot. Jó ellenszer és hatásos stratégia a sportolás, de egy egyszerű séta is a természetben, ami a lelkileg és fizikailag is megerősít. Nagyon sok cégnek javasoljuk most, hogy például a csapatépítőt erdőben tartsák meg - árulta el a szakember.