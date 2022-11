Évente mintegy 8 millió csokimikulást értékesítenek Magyarországon – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara friss körképéből. A széles kínálatban még mindig a klasszikus tejcsokis a legnépszerűbb.

A Magyar Édességgyártók Szövetségének kimutatása szerint Magyarországon mintegy 250 vállalkozás foglalkozik édességgyártással.

Tapasztalatok szerint mind a multinacionális, mind a magyar tulajdonú gyártók megtalálják számításukat a szezonális édességek piacán, még a kisebb gyártók is nagyobb tételeket tudnak értékesíteni ilyenkor.

Mint szinte minden területen, a csokimikulások esetében is jelentős a gyártáshoz felhasznált alapanyagoknál tapasztalható áremelkedés, különösen a kakaóbab és a cukor esetében. Az előbbire a világ számos térségében idén jellemző aszály is erősen hatott, nagymértékben csökkent a termés. Megfigyelhető a vásárlói szokások évek óta tartó változása is, amely egyrészt a magasabb minőségű termékek, valamint a funkcionális élelmiszerek iránti kereslet élénkülésében is megmutatkozik. Az édesipari termékeknél is teret nyert a cukormentes termékek iránti fokozott igény.